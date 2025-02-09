Учащиеся МОУ "СОШ №43 им.В.Ф.Маргелова" продолжают плести маскировочные сети для участников СВО

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"Мы с ребятами решили внести свой вклад в помощь нашим военнослужащим. Техника плетения маскировочной сети несложная, но трудоёмкая. Чтобы сделать полотно три на шесть метров, потребуется несколько дней. Все рады хоть как-то помочь бойцам на передовой, ради этого и после урока остаться несложно", - рассказал ученик 10 класса, походный атаман Егор Ковалев."Для военнослужащих на передовой маскировочные сети нужны и потребность в них очень высока. Поэтому изготовлением маскировочных сетей занимаются не только ученики, но и родители, и педагоги. Все мы верим, что они помогут сохранить жизнь бойцам. Все вместе мы делаем доброе большое дело", - отметила активистка проекта "Женское движение Единой России", директора школы Елена Гуркина.Материал для маскировочных сетей приобретен региональным координатором проекта "Женское движение Единой России", депутатом Саратовской областной Думы Марией Усовой.Напомним, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции - важное и приоритетное направление народной программы партии "Единая Россия"