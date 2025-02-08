В Саратовской области наградили лучших лекторов Российского общества «Знание»

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На площадке Саратовской государственной юридической академии под председательством заместителя председателя Правительства Саратовской области Михаила Орлова состоялось заседание Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание». На мероприятии обсудили итоги работы просветительской организации в регионе в 2024 году, планы на 2025 год.«Мероприятия, которые проводит Российское общество «Знание», направлены на популяризацию достижений России, науки и культуры нашей страны, патриотическое воспитание молодежи. А масштабные профильные конкурсы, проводимые обществом, позволяют выявлять и поддерживать самых активных и талантливых жителей нашего региона, которые занимаются просветительской деятельностью. Буквально вчера мы поздравляли с победой доцента кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского Анну Спиваковскую, которая стала одним из лучших лекторов страны. Уверен, что впереди у нас еще больше достижений», — сказал Михаил Орлов.Он отметил, что грамотная организация и последовательное выстраивание работы по взаимодействию органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и образовательных организаций региона с Российским обществом «Знание» для эффективного развития просветительской деятельности на территории региона — большая общая задача.Заместитель председателя Правительства подчеркнул, что руководители ведомств должны принимать активное участие в лекторской деятельности просветительской организации.Кроме того, Михаил Орлов вручил благодарности пяти лучшим лекторам. Также 16 лекторов были отмечены наградами генерального директора и председателя регионального отделения Российского общества «Знание».Руководитель управления по развитию регионов Приволжского федерального округа Российского общества «Знание» Дмитрий Травкин поделился с участниками опытом сотрудничества региональных отделений просветительской организации с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в ПФО.Председатель регионального отделения просветительской организации Екатерина Ильгова поделилась опытом интеграции мероприятий Общества «Знание» в крупные региональные события. Так, лекторы выступили экспертами на площадках Саратовского молодежного юридического форума, конференции, посвященной 25-летию юридической клиники СГЮА.«Сегодня Российское общество «Знание» — целая экосистема, и Саратовское региональное отделение является активным участником просветительской деятельности и ее развития на территории нашей области. В числе наших приоритетных направлений — взаимодействие с органами власти, расширение базы лекторов, формирование партнерской сети, проведение региональных этапов федеральных проектов, организация и проведение собственных мероприятий», — отметила Екатерина Ильгова.В регионе просветительские мероприятия Российского общества «Знание» проходили в том числе по таким проектам как Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Герои, Знание.Государство, Знание.Лекторий. Их участниками стали школьники, студенты колледжей и вузов, работающая молодежь, педагоги, а также представители государственных органов власти и муниципалитетов области. Об этом в ходе заседания рассказала директор филиала Общества «Знание» Алина Анисимова.«Саратовский филиал активно занимается просветительской деятельностью в регионе. Мероприятия проходят для разных возрастных групп. В прошлом году состоялось более 1600 встреч, которые посетили более 45 тысяч человек. В регионе работает почти 460 лекторов, регулярно выступающих на различных мероприятиях. Это помогает участникам получить новые знания и навыки, задуматься о важном, раскрыть свои способности. Все это помогает укреплять общество, развивать образование и культуру в регионе», — отметила Алина Анисимова.Кроме того, в регионе реализуется много новых инициатив. Именно в Саратовской области апробирована командно-соревновательная механика между лекторами, которая помогла выявить таланты в каждой организации от промышленников до врачей. Теперь этот опыт ретранслируется на другие регионы страны. Ещё одна практика — цикл лекций «День со Знанием» регионального проекта «Арена Знания» — стала стартовой точкой для работы в муниципалитетах. В рамках него команды вузов боролись за звание лучших просветителей. Участие в конкурсе приняли Саратовский национальный исследовательский университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Саратовский государственный университет биотехнологии, генетики и инженерии имени Н.И. Вавилова, Саратовская государственная юридическая академия, Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС, а также общественные движения и объединения. Сегодня её также активно используют иные субъекты Российской Федерации.Напомним, Наблюдательный совет Российского общества «Знание» в Саратовской области создан в марте в 2023 года. Возглавляет его глава региона Роман Бусаргин.Благодарность губернатора Саратовской области получили лекторы Российского общества «Знание»:Теплова Анна Александровна, преподаватель кафедры военной педагогики и психологии Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардииМякшев Анатолий Павлович, профессор кафедры отечественной истории и историографии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. ЧернышевскогоСтрижевская Виктория Николаевна, старший научный сотрудник Научно-производственного центра технологий здорового питания Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. РазумовскогоГаврилюк Виктория Владимировна, директор муниципального казенного учреждения «Центр развития образования»Хапцев Заур Юрьевич, доцент кафедры микробиологии биотехнологии Саратовского Государственного университета биотехнологии, генетики и инженерии имени Н.И. Вавилова* * *Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» – на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Telegram.