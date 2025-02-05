«Лужковский парк» и «Лужковская школа»: как в Севастополе хотят почтить память мэра Москвы

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29 января 2025 г. Ассоциация профессионалов социально-культурного развития города Севастополя внесла ряд инициатив по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова в рамках реализации соответствующего Указа Президента РФ. Эти инициативы разработаны людьми, непосредственно связанными с той работой, которую мэр Москвы Юрий Лужков проводил в Севастополе в 1990-х гг.Президент Ассоциации Людмила Мазур открыла обсуждение мемориальных инициатив предложением об официальном присвоении «Лужковской школе» Севастополя имени Юрия Михайловича Лужкова. Светлана Коломейцева, директор СОШ №8 им. 850-летия Москвы, отметила, что благодаря личному участию Юрия Михайловича школа не только была построена в кратчайшие сроки, но и постоянно оснащалась на протяжении двадцати лет. В благодарность и педагоги, и родители обучающихся здесь детей высказали пожелание присвоить школе его имя.Директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков в обращении к инициативной группе подчеркнул, что Фонд готов поддержать данную инициативу и взять на себя расходы по изготовлению и установке мемориальной доски на здании школы, а также предоставить ей экспонаты, фото- и видеоматериалы для организации в здании мемориально-музейного пространства.Зинур Ляпин, контр-адмирал в отставке, почетный член Академии военных наук и председатель Военно-научного общества Черноморского флота, рассказал, что Юрий Лужков внес неоценимый вклад в сохранение российского Черноморского флота в самый трудный для него период – 90-е гг. прошлого века, когда тот находился под угрозой полного уничтожения, а моряки и их семьи были в бедственном положении. При поддержке Ю. М. Лужкова и при его активном участии в Севастополе был построен целый микрорайон, включающий 36 домов, детский сад, школу и филиал МГУ в возрожденных Лазаревских казармах, произведен капитальный ремонт и переоборудование Дома офицеров флота.Постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов сообщил участникам, что в сентябре 2024 года глава Республики Крым Сергей Аксенов уже направил губернатору Севастополя Михаилу Развозжаеву обращение с просьбой об увековечении памяти Юрия Лужкова в Севастополе, ответ на которое еще не поступил.Депутат Законодательного Собрания города Севастополя I созыва Борис Колесников предложил присвоить Юрию Лужкову статус «Почетного гражданина Севастополя» посмертно.Участники встречи также напомнили, что жители так называемых «Лужковских домов» уже собрали подписи и обратились к властям города с инициативой присвоить прилегающему к домам парку имя Юрия Лужкова.Заместитель командующего ВВС ЧФ, полковник в отставке Владимир Чувилин внес предложение присвоить одному из кораблей Черноморского флота имя легендарного «народного мэра» – эта инициатива будет направлена напрямую в Министерство обороны РФ.Ассоциация профессионалов социально-культурного развития и другие жители Севастополя призвали руководство города как можно скорее приступить к реализации всех вышеперечисленных инициатив, отметив, что их рассмотрение длится уже несколько лет. Соответствующие обращения будут также направлены в Общероссийскую общественную организацию «Народный фронт», созданную для контроля над исполнением Указов Президента РФ, а в дальнейшем, в случае необходимости, – президенту и правительству страны.