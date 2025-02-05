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Юные повара продолжают учебу

Общество
Юные повара продолжают учебу

В ГБОУ СО "Школа-интернат г.Хвалынска" продолжается реализация образовательного проекта Саратовского регионального отделения Ассамблеи народов России под руководством председателя регионального отделения, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука. Воспитанники интерната обучаются новой для себя специальности «повар русской кухни».

Занятия проходят на новом современном оборудовании. Сам проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Накануне проведен мастер-класс со средней группой воспитанников интерната.

"Мы готовили воздушный пирог с яблоками, сливочным кремом и цукатами, русский пирог с мясом и капустой, ароматный взвар из яблок и свежих ягод. Дети всё увереннее чувствуют себя на кухне, ориентируются в способах приготовления теста и начинок, под строгим контролем наставников - поваров уверенно пользуются оборудованием. Все воспитанники продегустировали приготовленные лакомства, не оставив ни крошки - лучшее подтверждение мастерства наших юных поваров", - поведали представители интерната.