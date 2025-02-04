Политологи об увольнении министра транспорта: «В команде Бусаргина нет места тем, кто не способен эффективно решать поставленные задачи»

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"Увольнение министра транспорта Алексея Петаева по статье — это беспрецедентный шаг в практике региональной власти Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин неоднократно акцентировал внимание на том, что ответственность за реализацию ключевого инфраструктурного проекта скоростного трамвая, лежит на министре транспорта. Однако, судя по всему, Петаев не смог оправдать ожиданий, несмотря на ранее полученный выговор.Это решение губернатора можно расценивать как четкий сигнал всему управленческому аппарату: в команде Бусаргина нет места тем, кто не способен эффективно решать поставленные задачи и обеспечивать комфорт жителей региона. Увольнение по статье — это не просто кадровая ротация, а демонстрация принципиальной позиции главы региона: каждый чиновник должен нести персональную ответственность за свою сферу деятельности.Такая жесткая позиция губернатора, безусловно, усилит дисциплину среди региональных управленцев. Важно, чтобы подобные решения сопровождались системной работой по улучшению управления и поддержке тех, кто готов работать на результат. Считаю это позитивно отразится на инициативности и эффективности команды в целом."«Роман Викторович Бусаргин перешел от уговоров к действиям и конкретно - кадровым решениям. Даже не припомню в нашей новой истории случая, когда министра увольняли по статье. История с Петаевым должна послужить примером для всех чиновников. Неприкосновенных нет и каждый должен на своем месте ответственно относиться к должностным обязанностям.Саратовцы заждались трамвая, а сроки постоянно срывались из-за банальной не подготовки финансовой отчетности. Следить за этим - прерогатива министра, но он, видимо, думал, что накажут очередных «стрелочников». Не прокатило, наказали его самого.Надеюсь, это станет хорошим стимулом для всех саратовских чиновников, из-за которых наш регион порой становится синонимом долгостроя. Работать надо по принципу: если можно сделать сегодня, то почему не сделали вчера?»