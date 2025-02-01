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Дмитрий Олейник:"Виновные в нападении на журналистов должны быть наказаны"

Общество
Саратовский политолог Дмитрий Олейник прокомментировал сообщение о возобновлении расследования по резонансным уголовным делам о нападениях на журналистов.



"Поддерживаю позицию Председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева по поводу необходимости постановки на особый контроль СК РФ и Генпрокуратуры расследований покушений на сотрудников СМИ. В Саратовской области такие резонансные преступления, как покушение на жизнь известного журналиста Вадима Рогожина и неоднократные нападения на сотрудников газеты "Общественное мнение" -лауреата премий Артема Боровика журналиста Александра Крутова и журналиста Сергея Вилкова, стоят в одном ряду с убийством прокурора области Евгения Григорьева. Заказчик или заказчики всех этих преступлений не найдены.
Виновные в нападении на журналистов должны быть наказаны вне зависимости от сроков давности преступления. К лицам, совершившим посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, сроки давности в соответствии со ст. 78 УК РФ не применяются. Журналистов, расследующих деятельность преступных сообществ, в том числе аффилированных с властными структурами, изобличающих коррупционеров и врагов России, по степени их личного весомого вклада в жизнь нашего общества, можно и нужно считать общественными деятелями. Сроков давности по таким делам быть не должно".