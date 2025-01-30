Больше половины жителей страны успешно совмещают семью и карьеру

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Такая возможность у работающих родителей есть благодаря инициативам государства и работодателей. А с этого года работающих мам и пап поддерживает новый нацпроект «Семья». По нему можно оформить единое пособие, получить маткапитал и налоговую выплату.Подробнее об этом и не только – в опубликованном аналитическом докладе «Совмещение карьеры и семьи – успех демографической и кадровой политики России». В его подготовке приняли участие более 20 экспертов. Авторы выделили успешные практики государственной и корпоративной поддержки работающих родителей, а также предложили ряд инициатив.По их мнению важно развивать культуру отцовства, популяризировать образ отца и вводить государственные награды.Новый образ семьи должен основываться на четырех принципах:-«семейноцентричность»- исключение противопоставления между работой и семьей- забота об эмоциональном ресурсе родителей- осознанное родительство