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Дмитрий Олейник: "Отдаленные районы области станут парадными воротами России"

Общество
Дмитрий Олейник: "Отдаленные районы области станут парадными воротами России"


Саратовский политолог Дмитрий Олейник дал оценку новой программе развития отдаленных малонаселенных районов Саратовской области: "Это для саратовцев Озинский, Дергачевский и Перелюбский районы могут показаться отдалёнными, а для тех, кто там живёт, – это самый центр мира, малая Родина, место, где жили предки и, возможно, будут жить потомки. А для наших соседей из Казахстана – это начало России. Поэтому, видя, как живут здесь люди, они могут судить о том, как живут россияне за пределами Москвы. Каждая приграничная область должна сделать так, чтобы их «отдалённые» районы стали парадными воротами страны.

Хорошо, что наш регион в передовиках, и у нас благодаря позиции губернатора Романа Бусаргина уже есть программа развития. Осталось до тех чиновников, кто будет её реализовывать на местах, убедительно донести, что они не заборчик латают на задворках, а обустраивают один из главных въездов в Россию, чтобы относились к своей работе соответствующим образом.

Но и «потёмкинские» деревни возводить не стоит; одними обустроенными дорогами и красивыми фасадами с палисадниками здесь не обойтись. Важно, чтобы живущие здесь люди были довольны и не испытывали нужды в минимальных благах цивилизации. Это и медицинское обслуживание, и качественное образование, и хорошая современная связь, позволяющая не уезжать в поисках работы в центр, а комфортно работать удаленно у себя дома. В наше время это может быть действенным способом сохранить молодёжь на селе. Всё это и много другое есть в программе, но пока только на бумаге, а нужно, чтобы на месте люди почувствовали не только неудобства, связанные с реконструкцией, но и реальные улучшения".