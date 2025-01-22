В военном госпитале организовали просмотр фильма «Командир»

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В военном госпитале города Шиханы состоялся благотворительный кинопоказ отечественного фильма «Командир», организованный областным методическим киновидеoцентром. Об этом сегодня рассказали в областном минкульте.Фильм рассказывает историю легендарного создателя спецназа «Альфа» Геннадия Зайцева, человека, ставшего символом мужества, силы духа и преданности своей стране.- Подобные кинопоказы служат не только для развлечения, но и как средство эмоциональной поддержки, что очень важно для военнослужащих, проходящих реабилитацию. Патриотические картины вдохновляют зрителей, помогая им осознать значимость своей роли в жизни страны, - считает директор Саратовского областного киновидеоцентра Ирина Бережная.