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В военном госпитале организовали просмотр фильма «Командир»

Общество
В военном госпитале организовали просмотр фильма «Командир»




В военном госпитале города Шиханы состоялся благотворительный кинопоказ отечественного фильма «Командир», организованный областным методическим киновидеoцентром. Об этом сегодня рассказали в областном минкульте.

Фильм рассказывает историю легендарного создателя спецназа «Альфа» Геннадия Зайцева, человека, ставшего символом мужества, силы духа и преданности своей стране.

- Подобные кинопоказы служат не только для развлечения, но и как средство эмоциональной поддержки, что очень важно для военнослужащих, проходящих реабилитацию. Патриотические картины вдохновляют зрителей, помогая им осознать значимость своей роли в жизни страны, - считает директор Саратовского областного киновидеоцентра Ирина Бережная.