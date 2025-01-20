20 ЯНВАРЯ 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:42 | 20 января
Новая региональная программа. Два народных хора в Дергачах укрепят материальную базу
16:58 | 20 января
Завершилась разработка новой региональной программы развития крупнейших образований
11:51 | 20 января
Открыта музейная выставка в честь года 80-летия Великой Победы
13:55 | 19 января
Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка
21:00 | 18 января
Казачьи общества проведут цикл мероприятий к 80-летию Победы
17:35 | 17 января
Рост числа избирателей в области объяснили развитием промышленности
15:00 | 17 января
В Саратовской области адаптируют квартиры ветеранов СВО с инвалидностью
14:11 | 17 января
Главный корпус СГТУ признан объектом культурного наследия регионального значения
10:24 | 17 января
В четырех районах области продолжают работу пункты проката технических средств для ухода за детьми
10:23 | 17 января
Более 7 тысяч предпринимателей получили поддержку Центра «Мой бизнес» в 2024 году
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Новая региональная программа. Два народных хора в Дергачах укрепят материальную базу

Общество
Новая региональная программа. Два народных хора в Дергачах укрепят материальную базу

Губернатор Роман Бусаргин объявил о начале действия программы развития крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований области. Программа направлена на развитие трёх муниципальных районов: Дергачёвского, Озинского и Перелюбского.
Глава Дергаческого района Сергей Мурзаков рассказал в своем телеграм канале, какие именно преимущества получат жители благодаря участию района в новой региональной программе.

«В Дергачёвском районе в течение 3 лет будут отремонтированы системы водоснабжения (в Дергачёвском поселении), приобретено 3 единицы дорожно-эксплуатационной техники, установлены новые остановочные павильоны на дорогах регионального значения, организованы муниципальные маршруты пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. Уже в 2025 году планируется создание современной универсальной спортивной площадки.

Не обошла вниманием программа и учреждения социальной сферы. Так, в 2025 году будет отремонтирован Демьясский сельский дом культуры, укреплена материально-техническая база Детской школы искусств, а также приобретена необходимая музыкальная и световая аппаратура для Восточного СДК. Планируется улучшить материально-техническую базу наших звёзд – Народных коллективов (хор ветеранов труда и вокально-инструментальный ансамбль «Парадокс» Центрального Дом культуры, хор «Березка» Первомайского СДК).

За 3 года реализации программы планируется отремонтировать 6 образовательных организаций (школы №1 и № 2 р.п. Дергачи», филиал детского сада «Тополек» и детский сад «Сказка» в Дергачах, филиал детского сада «Чебурашка» в поселке Советский, Дергачевский Дом детского творчества). Также планируется организовать выплату именных стипендий для обучающихся, заключивших договоры о целевом обучении с муниципальными образовательными организациями нашего района.

Одна из важнейших задач – это повышение качества оказываемых медицинских услуг населению. Для её решения в 2025 – 2027 годах будет проведён ремонт отделений Дергачёвской районной больницы, приобретено медицинское оборудование.

Все эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей нашего района. Мы благодарны Губернатору области Роману Викторовичу Бусаргину за то внимание, которое он уделяет отдалённым районам, и за включение Дергачёвского муниципального района в программу развития крупнейших отдалённых малонаселенных районов области», - сообщил Мурзаков.