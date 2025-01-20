Новая региональная программа. Два народных хора в Дергачах укрепят материальную базу

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Губернатор Роман Бусаргин объявил о начале действия программы развития крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований области. Программа направлена на развитие трёх муниципальных районов: Дергачёвского, Озинского и Перелюбского.Глава Дергаческого района Сергей Мурзаков рассказал в своем телеграм канале, какие именно преимущества получат жители благодаря участию района в новой региональной программе.«В Дергачёвском районе в течение 3 лет будут отремонтированы системы водоснабжения (в Дергачёвском поселении), приобретено 3 единицы дорожно-эксплуатационной техники, установлены новые остановочные павильоны на дорогах регионального значения, организованы муниципальные маршруты пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. Уже в 2025 году планируется создание современной универсальной спортивной площадки.Не обошла вниманием программа и учреждения социальной сферы. Так, в 2025 году будет отремонтирован Демьясский сельский дом культуры, укреплена материально-техническая база Детской школы искусств, а также приобретена необходимая музыкальная и световая аппаратура для Восточного СДК. Планируется улучшить материально-техническую базу наших звёзд – Народных коллективов (хор ветеранов труда и вокально-инструментальный ансамбль «Парадокс» Центрального Дом культуры, хор «Березка» Первомайского СДК).За 3 года реализации программы планируется отремонтировать 6 образовательных организаций (школы №1 и № 2 р.п. Дергачи», филиал детского сада «Тополек» и детский сад «Сказка» в Дергачах, филиал детского сада «Чебурашка» в поселке Советский, Дергачевский Дом детского творчества). Также планируется организовать выплату именных стипендий для обучающихся, заключивших договоры о целевом обучении с муниципальными образовательными организациями нашего района.Одна из важнейших задач – это повышение качества оказываемых медицинских услуг населению. Для её решения в 2025 – 2027 годах будет проведён ремонт отделений Дергачёвской районной больницы, приобретено медицинское оборудование.Все эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей нашего района. Мы благодарны Губернатору области Роману Викторовичу Бусаргину за то внимание, которое он уделяет отдалённым районам, и за включение Дергачёвского муниципального района в программу развития крупнейших отдалённых малонаселенных районов области», - сообщил Мурзаков.