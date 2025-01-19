Ветеран СВО встретился с учениками школы села Александровка

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В Саратовской области продолжаются встречи участников и ветеранов СВО со школьниками. Сегодня ветеран специальной военной операции Дмитрий Лыгин провел урок Мужества для учеников школы саратовского села Александровка. Патриотическое мероприятие прошло при содействии областного филиала фонда «Защитники Отечества».На встречу с ветераном пришли ученики с 4-го по 11-й классы. Дмитрий рассказал ребятам о своей карьере военного и о том, как весной 2022 года он отправился на фронт добровольцем.Ветеран СВО рассказал об особенностях жизни военного, поделился историями из своей военной жизни и том, как выполнял поставленные боевые задачи.Рассказ Дмитрия вызвал интерес у ребят, которые не только внимательно слушали ветерана, но и задали ему много вопросов.