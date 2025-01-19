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Казачьи общества проведут цикл мероприятий к 80-летию Победы

Общество
Казачьи общества проведут цикл мероприятий к 80-летию Победы


Круг Окружного казачьего общества области прошел в Саратове на площадке Дома культуры химиков. Атаманы и казаки казачьих обществ подвели итоги 2024 года и определили основные направления деятельности на 2025 год. Мероприятие проведено в рамках реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на территории области.

Казачьи общества проведут цикл мероприятий к 80-летию Победы

С приветственным словом к участникам Круга обратился первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, который поблагодарил казаков за конструктивное взаимодействие с органами власти в рамках реализации Стратегии государственной политики и отношении российского казачества, отметив большую работу казачьих обществ области по оказанию содействия проведению специальной военной операции, патриотическому воспитанию молодежи, развитию казачьего образования и казачьей культуры.

Казачьи общества проведут цикл мероприятий к 80-летию Победы

За активное участие в военно-патриотических мероприятиях и оказание гуманитарной помощи саратовским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, Денис Попонов вручил Благодарственные письма Губернатора области заместителю атамана по воспитательной работе Татищевского станичного казачьего общества Александру Мурзину и председателю правления региональной общественной организации «Союз в поддержку армии, флота, казачества и военно-промышленного комплекса «ВОЛГА» Светлане Тишковец. Благодарностью и благодарственными письмами министерства внутренней политики и общественных отношений области также были отмечены директор Дома культуры химиков Инна Исакова, воспитатель детского сада «Золотой ключик» г. Балашова Ольга Тамалинцева и младший казачий вахмистр Денис Захаров.

Атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов поблагодарил атаманов и членов казачьих обществ за бескорыстное отношение к сохранению казачьих традиций на территории области, отметив в качестве позитивных факторов рост числа казачьих обществ и иных объединений казаков и развитии казачьего образования.


Казачьи общества проведут цикл мероприятий к 80-летию Победы

Отдельно Андрей Фетисов поблагодарил Губернатора области Романа Бусаргина за помощь в выделении финансовых средств из областного бюджета на несение казаками государственной службы. В 2024 году субсидия за охрану общественного порядка была выделена трем казачьим обществам. В качестве приоритетных направлений деятельности казачьих обществ в 2025 году, атаман обозначил организацию мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и Году Защитника Отечества, объявленного Президентом Российской Федерации.
Андрей Фетисов также призвал атаманов 16 казачьих обществ усилить организационную работу по внесению казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.

Далее с отчётами о результатах деятельности в 2024 году выступили атаманы всех казачьих обществ области.

Отдельно на Круге был рассмотрен вопрос о взятии обязательств казаками Окружного казачьего общества по несению государственной, муниципальной и иной службы. А Базарно-Карабулакское станичное казачье общество единогласным решением Круга было принято в состав Окружного казачьего общества области.

Казачьи общества проведут цикл мероприятий к 80-летию Победы

В завершении мероприятия атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов озвучил Приказы о присвоении членам казачьих обществ очередных чинов и вручил награды активным казакам.