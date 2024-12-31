Министр информации исполнил желание маленькой жительницы Маркса

просмотров: 94

В преддверии новогодних праздников исполняются самые заветные желания детей. Одной из таких счастливых девочек стала Богдана из Маркса.Её мечта о получении интерактивного книжного набора сбылась, благодаря участию во Всероссийской акции «Елка желаний».Министр информации и массовых коммуникаций Саратовской области Александр Колоколов лично вручил девочке долгожданный подарок.«Никто не должен забывать о своих детских мечтах. Самое важное, что набор – это яркое сочетание современных технологий и старой доброй книги», - поделился глава ведомства.Старшая сестра Богданы, Диана, получила новогодний сладкий сюрприз.«Всегда приятно видеть, как сбываются детские мечты. Для нас, взрослых, это тоже особенный момент, когда мы можем стать частью чуда. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Новогодняя акция «Елка желаний» стала доброй традицией, которая объединяет людей. Пусть сбываются мечты каждого!» - заключил Александр Колоколов.