В Хвалынске дети поздравили маму участника СВО

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Юные повара школы-интерната г.Хвалынска побывали в гостях у местной жительницы Аллы Александровны. Дети подарили с особой гордостью приготовленный своими руками пирог и поздравили женщину с наступающим Новым годом.Алла Александровна была растрогана искренними детскими словами и рассказала о своей семье. "Мой младший сын, Алексей, был призван по мобилизации в октябре 2022 года. Служит рядовым пулеметчиком в мотострелковых войсках. Имеет грамоту за отличную службу. Недавно приезжал в отпуск на две недели".Как рассказала Алла Александровна, когда сын ушел на СВО ее муж Александр тоже подписал контракт на военную службу и пошел служить в штурмовой батальон."У него уже был боевой опыт, он служил в звании старшего сержанта морской пехоты десантно-штурмового батальона. Участвовал в боевых действиях в Чеченской республике. Александр Геннадьевич награждён медалью за отвагу за участие в штурме здания совета министров в Грозном", - говорит Алла Александровна.1 августа 2023 года военнослужащий погиб на боевом задании во время взятия города Кременная Луганской Народной Республики. Похоронен на аллее славы с другими боевыми товарищами."Я с марта этого года занимаюсь по возможности волонтерской деятельностью. Мы вместе с другими союзницами волонтерской группы "Оберег" плетем маскировочные сети, шьем белье для фронта и госпиталя, вяжем теплые носки для наших бойцов", - рассказала мать участника СВО.После такого разговора дети обняли Аллу Александровну, наперебой говорили самые добрые слова, чтобы поддержать. Хозяйка дома познакомила маленьких гостей со своими пушистыми питомцами.Напоминаем, что в школе-интернате г.Хвалынска реализуется общественный проект под руководством председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука по обучению на поваров русской кухни. Обучение в рамках проекта проходит на новом современном оборудовании, установленном при поддержке Фонда Президентских грантов.