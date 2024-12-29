О героях страны написали участники проекта «Проводники культуры»

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Суть программы озвучил председатель Союза писателей России, общественный деятель Николай Иванов: «Мы хотим воспитать не просто писателя, мы хотим воспитать личность, человека, который сам смог бы стать героем своего времени, ведь поэт в России всегда больше, чем поэт».Победителей отбирали в два этапа. Сначала СМЛ провел конкурс, по условиям которого авторам нужно было прислать свои произведения о тех, кого они считают героями страны. Всего было прислано около тысячи произведений из разных уголков нашей страны. Из них было отобрано сорок, чьи авторы в итоге были приглашены на форум «Проводники культуры», что прошел в декабре в Москве и Химках.В течение нескольких дней с молодыми авторами работали современные писатели, а также наставники проекта – известные артисты, общественники и журналисты.Флагманским событием форума «Проводники культуры» стал документальный театр «Герои среди нас», в котором наставники, мастера и участники рассказывали о современных фронтовиках и о героических людях Донбасса. Так народный артист России Эдгард Запашный рассказал о командире отряда дальневосточников «Тигр» Сергее Ефремове, популярный актер Ярослав Жалнин – о друге детства, Максе, который служил в спецназе ГРУ, скрипачка Марианна Васильева – о писателе и добровольце Дмитрии Филиппове, музыкант и доброволец Андрей Решетин – о женах бойцов СВО, чьей преданностью и самоотдачей он восхищался в госпитале.Истории о героях в формате театра док – не по сценарию, без надрыва, без пафоса – рассказали также автор первой симфонии об СВО «Русскому Донбассу» Алексей Сергунин, девушка-военкор и финалистка форума Анна Ковалева, поэт, десантник и тоже финалист «Проводников культуры» Сергей Лобанов, многие другие.Яркими моментами форума стали и дискуссии о роли и долге художника в современном мире, о цене успеха, об основных тенденциях развития отечественной культуры. В дискуссиях и творческих встречах участвовали поэты Анна Долгарева, Вячеслав Куприянов, кинопродюсеры Анатолий Сивушов, Юрий Обухов, режиссеры Юлия Быба, Клим Поплавский.Также на полях форума состоялся спецпоказ документального фильма Клима Поплавского о военных корреспондентах.В основной программе форума проходили творческие семинары, где участники с мастерами разбирали свои произведения.Ярким и трогательным стал финал форума – финалисты проекта «Проводники культуры» передали представителям Министерства обороны РФ видеооткрытки, которые записали в своих городах.«Писатели, в том числе молодые писатели, чувствуют потребность не только создавать художественные произведения, но и поддерживать бойцов на фронте. Именно поэтому у участников форума «Проводники культуры» появилось желание записать видеооткрытки, чтобы солдат, увидев их, ощутил ту теплую связь со своим городом и местом, которое он любит, – рассказал руководитель СМЛ Андрей Тимофеев. – Нам кажется, что эта акция чрезвычайно важна. Она символизирует то, что литература находится со своим народом, со своей армией и страной».По итогам форума из сорока финалистов были отобраны победители проекта «Проводники культуры». Это двадцать человек, которых впереди ждет по-настоящему литературный год – издание собственной книги в одном из ведущих издательств страны, встречи с читателями по всей России, а также творческие поездки в новые регионы.В списке победителей есть и известные писатели-фронтовики, например, поэт и десантник Сергей Лобавнов, прошедший все фронты СВО. Также среди победителей – девушка-военкор Анна Ковалева, известная в том числе своей волонтерской работой по спасению Мариупольского зоопарка. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Союз писателей России.• Эдгард Запашный, народный артист России: «У нас проблема всей страны в том, что все знают, как выглядит статуя Свободы в США, но лишь немногие знают, что собой представляет монумент «Родина-мать зовет!», что статуя Свободы нашей Родине-матери уткнется в пояс. А это задача современной культуры – возвращать наши символы и смыслы, поэтому я согласился принять участие в этом проекте. Настоящие «Проводники культуры» нужны сегодня как никогда».• Ярослав Жалнин, актер: «Самое важное, что может сделать сегодня человек культуры – зафиксировать те истории, что происходят на фронте, осмыслить и передать их так, чтобы они навсегда остались в памяти народа, как остались истории Зои Космодемьянской, Алексея Маресьева, Николая Гастелло».• Марианна Васильева, скрипачка: «Как никогда сегодня важно разговаривать с молодыми авторами. Важно доносить реальность не через границу – будь то телевизор, планшет или соцсети, а вживую, глаза в глаза. Пусть по следам услышанных историй молодые авторы не бросятся писать романы, но те эмоции, которые они получили за время форума, навсегда поселятся в их сердцах и уже не позволят сказать о современных героях что-либо лживое, ненастоящее».• Екатерина Спиридонова, Санкт-Петербурга: «Те открытки, которые мы записали и передали – безумно трогательные, и я представляю, сколько эмоций могут испытать бойцы на фронте! Мне кажется, что такие живые послания, особенно перед Новым годом, скрасят жизнь бойцов».• Молодой публицист Александр Москвин: «Организаторам удалось создать неповторимую творческую атмосферу, спасибо им за это. Как спасибо и за четкий патриотический вектор без клишированного официоза».• Финалистка из Ростова-на-Дону, военкор Анна Ковалева: «Было сказано очень много важного. То, о чем с нами нигде больше не говорят, к сожалению. Форум получился не только про творчество, но и про открытие себя как человека, как гражданина, как патриота».