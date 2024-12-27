В храме святых Бориса и Глеба Саратова состоялась Церемония посвящения в казаки воспитанников 7 «А» класса МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова»

просмотров: 126

В ней приняли участие: А.В. Фетисов - казачий полковник, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества, кавалер ордена Мужества и протоиерей Александр Домрачёв - Благочинный Саратовского Южного округа Саратовской епархии, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Саратовской епархии.В торжественной обстановке юные казаки дали обещание следовать казачьим заповедям и православным традициям, служить Отечеству.Напутствуя казачат, протоиерей Александр Домрачёв призвал их жить по совести,чтить православные заповеди, как это всегда делали казаки.Андрей Фетисов напомнил присутствующим, что казаки – это защитники и воины, храбрые и мужественные сыны своего Отечества. Почетные гости выразили надежду, что вновь принятые в казачье братство молодые люди станут достойными наследниками казачьих традиций.