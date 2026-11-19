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Фото: министерство дорожного хозяйства Саратовской области

На основе идеи ученицы СОШ №55 Яны Гавриловой был изготовлен новый дорожный знак. Школьница – одна из 10-ти победителей конкурса рисунков «Мой дорожный знак», организованного в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Владимировича Путина «Инфраструктура для жизни».Сегодня дорожный знак был установлен на территории СОШ №55. Самой школьнице вручили Диплом победителя и сладкий подарок. Яна Гаврилова в своей работе подняла актуальную проблему: нередко пешеходы находятся на проезжей части в наушниках или погруженные в гаджеты.Второй год министерство дорожного хозяйства совместно с региональным управлением Госавтоинспекции проводит конкурс рисунков «Мой дорожный знак».«Чтобы проекты ребят были не просто красивыми, а ещё и грамотными, мы предусмотрели конкурсом образовательный момент. Сначала школьники посмотрели специальный видеоролик о действующих дорожных знаках: его мы создали в партнёрстве с Госавтоинспекцией и разместили в социальных сетях. Опираясь на полученные знания, ребята затем приступали к разработке собственных творческих работ», - отметил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.Работы школьников в этом году направлены как на водителей, так и на пешеходов. Знаки предупреждают о потенциальных рисках: об опасности передвижения по бордюрам в непосредственной близости от проезжей части, о рисках использования гаджетов во время перехода дороги, а также о необходимости спешиваться с велосипеда или самоката при пересечении проезжей части. Кроме того, знаки информируют о порядке действий при обнаружении оставленных подозрительных предметов или при выявлении подозрительного поведения людей — в таких случаях следует незамедлительно сообщить по номеру 112.Ряд работ призывали водителей не включать громко музыку вблизи учреждений соцсферы. Ещё один знак предупреждает водителя о риске переутомления при длительном нахождении за рулем автомобиля. Рекомендуется сделать остановку для пассивного или активного отдыха.Отметим, что нацпроект Президента РФ Владимира Владимировича Путина «Инфраструктура для жизни» направлен не только на приведение дорог в нормативное состояние, но и на повышение безопасности дорожного движения. Одно из направлений этой работы — профилактика дорожно-транспортных происшествий и формирование ответственного поведения всех участников дорожного движения.