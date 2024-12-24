Как нужно экономить на уборке гололеда: мнение эксперта

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Выбор ПГМ часто зависит от их стоимости, когда должен основываться на их эффективности и безопасности. По этой причине песко-соляная смесь и техническая соль — самые распространенные в России противогололедные материалы. Но экономят ли они средства администраций в действительности?Представитель саратовской компании, занимающейся дистрибуцией противогололедных материалов Михаил Бей объяснил, что выбор в пользу соли и песка на самом деле не является выгодным в сравнении современными многокомпонентными ПГМ.В своем докладе “Сравнительный анализ стоимости применения ПГМ на территории населенных пунктов” он привел актуальные цифры, доказывающие эту точку зрения.Так, на примере обработки 1 миллиона квадратных метров, затраты на использование пескосоляной смеси (ПСС) составляют 1 654 096 рублей (в полном цикле, в том числе с последующей уборкой и вывозом смета), тогда как расходы на применение современных ПГМ составляют 1 282 500 рублей. Такая разница объясняется тем, что применение дешевых и малоэффективных материалов требует больших затрат на непосредственно обработку дорожного покрытия. Это происходит из-за повышенного в 5-6 раз в сравнении с многокомпонентными реагентами расхода ПСС. Это также увеличивает время обработки дорог и увеличивает “холостые” пробеги специализированной техники (для совершения повторной загрузки). Так, например для обработки 1 миллиона квадратных метров требуется 5 рейсов КДМ, а при обработке пескосоляной смесью порядка 30 рейсов.“Кроме стоимости применения, не стоит забывать об экологичности материалов. При производстве современных ПГМ используются высококачественные компоненты, на готовую продукцию оформляется все необходимые разрешительные документы”, — отметил Михаил Бей.Данные расчеты показали заблуждения большинства муниципальных предприятий при принятии решения о закупке ПГМ. Эксперт сразу включил в расчет стоимости ПСС расходы на уборку смеси с дорог и улиц, на приготовление 20% материала, а также затраты на вывоз ПСС.“Как видно из приведенных расчетов применения противогололедного реагента в полном цикле обходится на 28 % дешевле в сравнении с ПСС (20%). Стоит отметить, что расчет был проведен на примере одной обработки участка дороги. Основным потребителем как ПСС так и противогололедного материала являются муниципальные бюджетные учреждения, финансовые возможности которых как правило ограничены, руководитель каждого учреждения старается максимально рационально использовать бюджетные средства. На примере вышеуказанного расчета видно, что при начальной очень незначительной стоимости ПСС и довольно существенной противогололедного реагента, применение последнего все-таки оказывается существенно выгоднее и дешевле (при соблюдении технологии применения). На примере Саратова экономия бюджетных средств за зимний сезон может составить 138 233 340 рублей”, — подытожил эксперт.#Приволжский Ф.О.