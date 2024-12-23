Цифровые инструменты и игрофикация в изучении русского языка для иностранных студентов: промежуточные итоги проекта «Дефис: великое русское

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В декабре подведены итоги Всероссийской олимпиады для иностранных студентов «Читаем, пишем и говорим на языке Пушкина». Организаторами мероприятия выступили АНО «Ульяновский клуб гражданского образования» и Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Олимпиада стала не только масштабным событием, но и яркой иллюстрацией нового подхода к изучению русского языка. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Дефис: великое русское слово».Проект «Дефис» — это больше, чем изучение языка. Программа направлена на то, чтобы показать красоту русского языка через креативные и цифровые форматы. Она делает обучение доступным, увлекательным и полезным для иностранных студентов. Цель проекта — укрепить международное сотрудничество и повысить интерес к культуре России.«Мы хотим, чтобы каждый участник открыл для себя богатство русского языка. Проект „Дефис“ показывает, что обучение может быть не только полезным, но и увлекательным», — подчеркнул Владимир Артамонов, заведующий кафедрой русского языка, литературы и журналистики УлГПУ.Олимпиада объединила более 150 участников более, чем из 5 вузов. Студенты из Гватемалы, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Йемена, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Уганды и Эфиопии соревновались в знании русского языка, выполняя тестовые задания уровня А2 и творческие эссе.Победителями олимпиады стали Ахмед Салад Мохаммед Али (Йемен), Ибеда Хода Хайсмновна (Египет), Хосни Майяр Вазль (Египет), Новрузова Джахан Максатовна (Туркменистан), Джумамурадов Дурдымурат (Туркменистан), Абдалазиз Мохамед Абдальразиг (Судан), Мухаммед Мубарак Ел Авад (Судан), Лопез Леонидас Адольфо (Гватемала), Мохаммед Муса Альнайр (Судан), Degefa Tedi Getachew (Эфиопия).Игровой чат-бот, разработанный в рамках проекта, уже собрал 119 активных игроков. Интерактивные задания помогают не только учить язык, но и знакомиться с культурой.Интерактивная игра на базе УлГПУ собрала множество положительных отзывов и стала важной частью межкультурного общения.Проект помогает иностранным студентам адаптироваться в русскоязычной среде, расширяя их знания через инновационные подходы. Особое внимание уделяется привлечению студентов из стран БРИКС, что укрепляет связи России с партнёрами по международному сотрудничеству.«Игровой формат помогает студентам раскрывать таланты, находить вдохновение и изучать русский язык в непринуждённой обстановке», — отметила Татьяна Кобзева, декан историко-филологического факультета УлГПУ.«Будет разработана методическая брошюра: сборник лучших практик обучения русскому языку, и можно предложить свои сценарии и игры для бесплатной публикации. Можно войти в состав творческой группы по созданию серии роликов о русском языке и культуре, можно пробовать играть в чат-боте и выигрывать призы», делится руководитель проекта, Елена Домашевская, директор АНО «УКГО».Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.