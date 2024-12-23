Жанна Андриевская посетила Саратовскую православную духовную семинарию

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В день празднования памяти святителя Николая Чудотворца состоялась встреча писателя, докторанта философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского Жанны Викторовны Андриевской с ректором Саратовской православной духовной семинарии, кандидатом богословия протоиереем Сергием Штурбабиным.На официальной встрече также присутствовал старший преподаватель кафедры философии и методологии науки философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского Ян Денисович Гущин.Жанна Викторовна передала в дар библиотеке семинарии несколько ценных изданий, востребованных не только среди семинаристов, но и среди студентов философского факультета СГУ.Протоиерей Сергий Штурбабин вручил Жанне Викторовне почетную грамоту за активное участие в работе ежегодных Пименовских чтений и сердечно поблагодарил за ежегодное участие.О том, как прошли Пименовские чтения в этом году, подробно рассказал Ян Денисович Гущин.Эта межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная памяти архиепископа Пимена (Хмелевского), уже много лет служит важной платформой для диалога между представителями духовенства, образовательного сообщества и работников культуры. Пименовские чтения способствуют укреплению взаимопонимания, обсуждению ключевых вопросов гуманитарной сферы и формированию нравственных ценностей молодого поколения.