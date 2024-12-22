Финал конкурса эффективных практик инклюзивного высшего образования прошел на базе РГУ СоцТех

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На базе Российского государственного университета социальных технологий (РГУ СоцТех) 18 декабря прошел финальный этап I Всероссийского конкурса эффективных практик инклюзивного высшего образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе приняли участие талантливые профессора и преподаватели вузов со всей России.25 ноября закончился заочный этап. Всего со всей России было подано свыше 70 заявок для участия в конкурсе. Финальная часть конкурса прошла при участии 21 преподавателя высшей школы.Организатором конкурса выступила сеть Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ). Поддержку в проведении конкурса оказали ведущие российские ведомства – Минобрнауки, Минздрав, Минтранс, Минкульт, Минсельхоз, Минпросвещения. Российский государственный университет социальных технологий (РГУ СоцТех) и РУМЦ на его базе стали операторами конкурса. РГУ СоцТех сейчас носит звание единственного в РФ инклюзивное высшее учебное заведение.Приветственные слова для участников конкурса прозвучали из уст научного руководителя РГУ СоцТех Валерия Рязанского, руководителя РУМЦ РГУ СоцТех Руслана Хакимова, и.о. проректора РГУ СоцТех по образовательной деятельности Елены Богдаловой, замруководителя проектного офиса сети РУМЦ Минобрнауки РФ Снежанны Брусенко.Финальная часть Конкурса включала также проведение открытой панельной дискуссии, в которой наряду с участниками выступили и приглашенные эксперты. Конкурс нацелен на выявление эффективных практик инклюзивного высшего образования и их распространение, а также на формирование особых условий, позволяющих получить образование обучающимися с ОВЗ и инвалидами.Конкурс обладает громадным значением, поскольку наряду с теоретическими исследованиями он предполагает задействование подходов, которые реально применяются в практической деятельности, говорит научный руководитель РГУ СоцТех Валерий Рязанский. Конкурс образовательных практик был проведен сразу после форума «Государственный код современной инклюзии», посвященного обсуждению проблем и перспектив развития системы психолого-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.Благодаря этому появляется возможность оценки направлений и текущих достижений в режиме реального времени. Валерий Рязанский также рассказал, что в 2025 году планируется объединение данного конкурса и конкурса «ИнваПрофи», ориентированного на тиражирование топ-практик обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледжах. Иными словами, организаторы идут по пути создания «бесшовных технологий» для образовательной системы. Благодаря этому будут сформированы условия для обмена опытом и практическими знаниями. РГУ СоцТех намерен и далее развивать направление по сохранению лучших практик и их применение следующими поколениями педагогов.С приветственным словом к участникам обратилась и.о. проректора РГУ СоцТех по образовательной деятельности Елена Богдалова. Ее переполняет гордость от осознания того, что организаторам удалось объединить в рамках одного конкурса большое количество одаренных преподавателей, активно продвигающих инклюзивное образование. Благодаря конкурсу удалось определить наилучшие практики и обеспечить площадку для их распространения. В дальнейшем вуз намерен заниматься не просто сбором лучших практик инклюзивного образования по всей стране, но и их тиражированием. На первом этапе данного процесса могут быть опубликованы лучшие работы в журнале «Человек. Общество. Инклюзия» (входит в реестр ВАК). Богдалова пригласила всех желающих присоединиться к работе и делиться собственными научными наработками.По словам замруководителя проектного офиса сети РУМЦ Минобрнауки РФ Снежанны Брусенко, ведомство вместе с сетью РУМЦ прилагает все усилия для обеспечения инклюзивности всех образовательных организаций высшего образования в стране. Предполагается реализация инклюзивной политики в каждом из вузов к 2030 году, вместе с формированием инклюзивной культуры в интересах развития и становления личности, а также ее самореализации.Задача ресурсных учебно-методических центров – обеспечение комплексного подхода в целях развития в нашей стране системы инклюзивного высшего образования. Центры созданы в том числе для предоставления консультационной поддержки учебным заведениям, людям с ОВЗ и инвалидностью, а также другим заинтересованным лицам. Организации занимаются разработкой современных технологий и подходов к образовательному процессу и профориентации, развитию форм помощи содействия трудоустройству, обеспечивая доступ к центрам коллективного пользования специальными техническими средствами обучения.ФГБОУ ИВО «Российский государственный университет социальных технологий» (РГУ СоцТех) основан в 1990 году. Образовательная программа вуза адаптирована под обучение лиц с ОВЗ и без них, включая граждан России и других государств, выпускников колледжей и школ. По версии Forbes, РГУ СоцТех включен в сотню лучших отечественных вузов. В общей сложности в вузе разработано 57 образовательных программ. Квота для детей-сирот и студентов с ОВЗ составляет 40%.