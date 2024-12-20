На Поклонной горе появятся ледовые скульптуры инженеров и людей рабочих профессий

просмотров: 108

Ледовые скульптуры инженеров и людей рабочих профессий появятся в Парке Победы на Поклонной горе. Там с 29 декабря по 12 января пройдет X Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». Юбилейное мероприятие реализовано Общенациональной программой «В кругу семьи», при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Департаментом культуры города Москвы. Тема фестиваля – «Инженеры России».В Ростехе прокомментировали предстоящее событие, отметив, что сегодня предприятия корпорации создают технологии, инновации и продукты, которые качественно меняют жизнь людей. Все это – результат деятельности тысяч российских конструкторов и инженеров, огромных коллективов, чьи идеи, преданность своему делу и самоотдача помогают стране бороться за технологическое лидерство. В Ростехе подчеркнули, что в России снова становятся престижными инженерные специальности, которые выбирают яркие, талантливые и смелые молодые люди, желающие посвятить себя большой цели и важному делу.На фестивале «Ледовая Россия» появится множество ледяных скульптур, креативно и аллегорично изображающих людей самых востребованных инженерных и рабочих профессий. Там можно будет увидеть образы инженера-мыслителя, инженера-конструктора, проектировщика, механика, электрика, сварщика и многие другие. В России есть немало людей, кто делает жизнь более комфортной, двигая вперед прогресс, и ими можно гордиться.Не сомневается в том, что посетителей фестиваля удастся по-настоящему удивить, представив им выполненные изо льда скульптуры инженеров и рабочих в самом неожиданном ракурсе, идеолог и организатор фестиваля, президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец. Он напомнил, что фестиваль «Ледовая Москва» уже десять лет дарит жителям столицы и ее гостям не только ощущение новогоднего чуда и радость, но и атмосферу настоящих святочных гуляний. Он также сообщил, что в программу фестиваля впервые вошел мюзикл о чуде и любви, для него специально написана красивая музыка.«Ледовая Москва» – семейный фестиваль, поэтому здесь есть множество развлечений для гостей всех возрастов. Ледовые скульптуры будут размещены не только на площади и аллеях парка, но и в ледовом и песочном павильонах. Чтобы фото посетителей были незабываемыми, создан целый ряд интерактивных скульптур: это ледовый трон – хит фестиваля, а еще множество объектов для детей – самолет с горкой для самых маленьких, сказочный лабиринт, поезд метро и многое другое.Анонсированный мюзикл «Проект Любовь» расскажет о талантливых инженерах, их достижениях в науке и технике и, конечно, о любви. Зрителей ждут новые технологии, интересная анимация, воздушные гимнасты и танцы, цирковые трюки.В программу фестиваля включены анимационный сериал «Дракошия», катание с шести ледовых горок с вершины грандиозного ледового Кремля в центре площади, древнерусские забавы от «Русской общины», веселые аниматоры, вечерний ледовый open-air в волшебном антураже сверкающего льда и огней под популярные треки ди-джеев.