Пермь в голосовании за молодежную столицу страны поддержали уже более 100 тысяч россиян

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Жители России до 20 декабря могут проголосовать за присвоение Перми звания молодежной столицы на 2025 год. Это единственный город, участвующий от Приволжского федерального округа. На сегодняшний день более 100 тысяч россиян уже поддержали столицу Пермского края. Отдать свой голос можно на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг. https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/474115/Отметим, в этом году по условиям конкурса Росмолодежи жители регионов-конкурсантов не могут отдать голоса за свои города. Поэтому важно, чтобы Пермь и Пермский край получили поддержку из других регионов. В том числе — близких, друзей, коллег по работе прикамцев.Напомним, Пермь претендует на получение звания молодежной столицы и поддержку в реализации молодежных проектов, грантовых конкурсах и мероприятиях на федеральном уровне. Победа в конкурсе – это возможности для молодежи Пермского края и всех регионов Приволжского округа.Итоги голосования будут подведены 21 декабря 2024 года на ежегодной премии «Время молодых».Добавим, за право участия в финале боролись 17 городов России. Отбор проводился с учетом данных о существующей в городе инфраструктуре для молодежи, реализуемых проектах и программах на территории субъектов, а также информации о поддержке молодежных инициатив.