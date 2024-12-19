Организаторы форума «Государственный код современной инклюзии» подготовили насыщенную программу мероприятия

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В Москве 12-13 декабря прошел ежегодный Всероссийский форум «Государственный код современной инклюзии». В работе форума приняли участие педагоги инклюзивного образования, представители бизнеса, общественных организаций, профильных ведомств, а также сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ.Форум организован Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Российского государственного университета социальных технологий (РУМЦ РГУ СоцТех) при поддержке Минобрнауки РФ. Партнерами форума выступили Минспорта, Минздрав и Минтруда России.Мероприятие прошло при участии научного руководителя РГУ СоцТех Валерия Рязанского, зампреда Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елены Писаревой, замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, Президента Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Владимира Сипкина.По итогам прошедшего форума организаторами был составлен перечень предложений, ориентированных на повышение качества жизни людей с инвалидностью и ОВЗ, в т.ч. на получение ими качественного образования, работы по специальности, достойного заработка, совершенствование городской среды, приспособленной для их беспрепятственного перемещения.Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай отметил рост в нашей стране доступности медицинского образования. Так, в 2023 году в учебных заведениях Минздрава обучение проходило свыше 4,6 тыс. учащихся с ОВЗ и инвалидов. При этом важным направлением остается последующая профессиональная адаптация выпускников. Салагай также напомнил о развитии ресурсно-методических центров, создании электронных образовательных систем, активной работе с абитуриентами, что способствует повышению качества подготовки студентов и формированию возможностей для их сохранения в профессии.По мнению зампреда Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елены Писаревой, инклюзивное образование представляет собой ключевую тему, подходы к которой необходимо постоянно совершенствовать. Семье в этом контексте принадлежит особая роль. При наличии у ребенка поддержки он достигает успеха на пути социализации и достижения собственных целей.Президент Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых Владимир Сипкин обратился к присутствующим с приветственным словом. Он напомнил, что в следующем году исполняется 100 лет со дня основания Общества, а также обозначил главные направления в области инклюзии. Сегодня Всероссийское общество слепых объединяет в свою систему 156 предприятий, являющихся инклюзивными. На этих предприятиях трудятся инвалиды по зрению, глухие и люди с другими ОВЗ. Это является примером эффективности и практической реализуемости инклюзии, говорит Сипкин.Общество слепых намерено и дальше идти по пути развития реабилитационных программ, обучения работе с гаджетами и компьютерами, и т.д. Каждый год помощь от Центров реабилитации получают примерно 600 инвалидов по зрению, которые получают возможность возвращения к активной жизни, в т.ч. в профессиональной среде. Прошедший форум, считает Сипкин, стал важной площадкой для взаимодействия и обмена опытом. Он обязательно простимулирует межведомственное взаимодействие и реализацию совместных программ.По словам научного руководителя РГУ СоцТех Валерия Рязанского, сегодня абитуриентам с особыми образовательными потребностями требуется более качественная подготовка еще до поступления в учебные заведения. РГУ СоцТех предлагал меры, позволяющие улучшить данную ситуацию, связанные с развитием инклюзивной среды. В частности, Рязанский упомянул о недавнем физкультурно-спортивно-культурном фестивале #ЗАОДНО, прошедшем при участии смешанных команд учащихся с ОВЗ и без них. Данный опыт подтвердил необходимость дальнейших усилий по интеграции. Следует продолжить обсуждение указанных вопросов на уровне преподавателей, ученых, практиков.Программа форума включала обсуждение мер по повышению доступности среднего профессионального и высшего образования для людей с инвалидностью и ОВЗ, а также психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. Профессиональное сообщество особо заинтересовалось докладами, в которых затрагивались вопросы здоровьесберегающих технологий в системе инклюзивного образования. С докладами выступили крупные ученые и специалисты в сфере инклюзивного образования. Так, присутствующие заслушали выступление доктора педагогических наук, профессора Светланы Панюковой, кандидата педагогических наук Бронюса Айсмонтаса, доктора психологических наук, Юрия Родина, доктора социологических наук, профессора кафедры социологии и медиакоммуникаций РГУ СоцТех Татьяны Каменевой, доктора психологических наук, профессора кафедры педагогики и психологии РГУ СоцТех Надиры Захаровой и др.Мероприятие прошло при участии ведущих преподавателей и экспертов, которые поговорили о перспективах развития и проблемах системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.