История шифровки в 12 видео: Музей криптографии выпускает новый проект
Музей криптографии представил новый проект под названием «Механическое сердце», который включает в себя серию из 12 видеороликов, посвященных самым стойким шифровальным машинам XX века, а также секретным телефонам, видеоскремблерам и другим необычным устройствам из его коллекции. Многие из этих объектов, ранее неизвестных широкой публике, теперь можно увидеть в проекте. Среди них — легендарная советская шифровальная машина «Фиалка» М-125-3М, швейцарская версия знаменитой «Энигмы» NEMA, устройства Бориса Хагелина, который стал первым человеком, разбогатевшим на криптографии, декодер первого российского спутникового телеканала и другие уникальные экспонаты.
За каждым из представленных устройств стоит важный математический принцип, развитие которого можно проследить в современных информационных технологиях. Эти принципы могут быть связаны с темами школьных и университетских курсов по математике и информатике, такими как ключи шифрования, модульная арифметика, шифры Бофора, Альберти, Виженера, Вернама, а также блочные и поточные шифры, решетка Кардано, стеганография и многие другие.
Проект демонстрирует ключевые концепции и вехи развития криптографии и информационной безопасности. Об этом рассказал исследователь Музея криптографии и специалист по истории телекоммуникационной техники XX века, куратор проекта «Механическое сердце Егор Ефремов.
Видеоролики, подготовленные исследователями музея, наглядно показывают, как работают эти шифровальные устройства, объясняют процесс их использования для шифрования сообщений и рассказывают об истории самих устройств. Зрители смогут познакомиться с коллекцией музея с различных точек зрения — эстетической, исторической и математической.
Проект реализуется в рамках программы «VK Гранты — поддержка проектов в сфере культуры и искусства» и нацелен на популяризацию науки, инженерного дела и технической эстетики.