История шифровки в 12 видео: Музей криптографии выпускает новый проект

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Музей криптографии представил новый проект под названием «Механическое сердце», который включает в себя серию из 12 видеороликов, посвященных самым стойким шифровальным машинам XX века, а также секретным телефонам, видеоскремблерам и другим необычным устройствам из его коллекции. Многие из этих объектов, ранее неизвестных широкой публике, теперь можно увидеть в проекте. Среди них — легендарная советская шифровальная машина «Фиалка» М-125-3М, швейцарская версия знаменитой «Энигмы» NEMA, устройства Бориса Хагелина, который стал первым человеком, разбогатевшим на криптографии, декодер первого российского спутникового телеканала и другие уникальные экспонаты.За каждым из представленных устройств стоит важный математический принцип, развитие которого можно проследить в современных информационных технологиях. Эти принципы могут быть связаны с темами школьных и университетских курсов по математике и информатике, такими как ключи шифрования, модульная арифметика, шифры Бофора, Альберти, Виженера, Вернама, а также блочные и поточные шифры, решетка Кардано, стеганография и многие другие.Проект демонстрирует ключевые концепции и вехи развития криптографии и информационной безопасности. Об этом рассказал исследователь Музея криптографии и специалист по истории телекоммуникационной техники XX века, куратор проекта «Механическое сердце Егор Ефремов.Видеоролики, подготовленные исследователями музея, наглядно показывают, как работают эти шифровальные устройства, объясняют процесс их использования для шифрования сообщений и рассказывают об истории самих устройств. Зрители смогут познакомиться с коллекцией музея с различных точек зрения — эстетической, исторической и математической.Проект реализуется в рамках программы «VK Гранты — поддержка проектов в сфере культуры и искусства» и нацелен на популяризацию науки, инженерного дела и технической эстетики.