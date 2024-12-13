В номинации «Лучший турнир» национальной теннисной премии победил Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова

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7 декабря в Казани Фонд Юрия Лужкова стал лауреатом национальной теннисной премии «Русский кубок», которая вручается Федерацией тенниса России в конце каждого сезона. Федерация награждает им в различных номинациях спортсменов, тренеров, управленцев, меценатов – тех, кто определяет современный мир российского большого тенниса.В этом году церемония вручения проходила в юбилейный 30-й раз - впервые выдающиеся теннисисты чествовались в 1994 году, среди них были лучшие на тот момент игроки страны Евгений Кафельников, Александр Волков, Андрей Чесноков и Андрей Черкасов. С тех пор премия стала настоящим спортивным праздником и гордостью отечественного тенниса.Переизбранный накануне на новый четырёхлетний срок президент ФТР Шамиль Тарпищев сказал о премии следующее: «Сегодня около четырех сотен орлов - знаменитых призов «Русского кубка» занимают почетные места в домах и кабинетах своих владельцев… Каждый из тех, кто получил этот приз, действительно заслужил его своим трудом, преданностью делу и безграничной любовью к теннису».В номинации «Лучший турнир» победил «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова», организованный Федерацией тенниса г. Москвы и Фондом Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы и Федерации тенниса России. В турнире ежегодно соревнуются юноши и девушки до 15 лет, представляющие теннисные школы со всей страны. Награду вручила Татьяна Лобач, депутата Государственной думы по Севастопольскому избирательному округу. В своей речи она уделила внимание и тому, как много Юрий Михайлович сделал для ее родного города.Последние два года турнир памяти Ю.М. Лужкова проводится на кортах теннисной школы «Белокаменная», которая была построена и открылась в 1994 году благодаря личной поддержке Юрия Лужкова.Фонд Юрия Лужкова также стал победителем в номинации «Память». Представителю фонда приз вручил Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, он также напомнил о роли Юрия Михайловича в развитии Москвы и российского тенниса: «Этот человек, в разной степени знакомый всем, был выдающимся политическим и государственным деятелем нашей страны. В те трудные годы он сделал из Москвы, которую тогда называли большой деревней, город, которым мы гордимся… Юрий Михайлович Лужков беззаветно любил теннис. Я благодарен организаторам Кубка и Фонду Юрия Лужкова за то, что они поддерживают память о нем и о его вкладе в развитие этого спорта».Константин Затулин также пригласил всех присутствующих на ежегодный любительский турнир «Кожаная кепка», который пройдет 14 декабря на кортах «Мультиспорта» в Москве и также посвящен памяти Ю.М. Лужкова.В Фонде Юрия Лужкова отметили, что полученные награды имеют для Фонда особое значение, так как в 1997 году Юрий Лужков сам получил «Русский кубок» за личный вклад в развитие российского тенниса; сегодня уже Фонд Юрия Лужкова реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие спорт, образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.