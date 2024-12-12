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В Москве прошла ХXIII встреча участников Авиационного пресс-клуба

Общество
В Москве прошла ХXIII встреча участников Авиационного пресс-клуба

В Москве на площадке "Яровит Холл Якиманка" состоялась ХXIII встреча участников Авиационного пресс-клуба, объединяющего журналистов, представителей пресс-служб и PR-специалистов, которые специализируются на тематике воздушного транспорта и аэрокосмической промышленности.

Ежегодно в декабре отраслевое агентство «АвиаПорт» собирает журналистов и специалистов по связям с общественностью авиационной сферы. Данное мероприятие служит эффективной площадкой для выстраивания комфортного диалога между представителями пресс-служб, PR-специалистами и журналистами, а также для обмена опытом и установления новых контактов. Встречи Авиационного пресс-клуба проводятся с 2006 года.

«На протяжении 10 лет мы принимаем участие в ежегодных встречах Авиационного пресс-клуба, а последние три года выступаем партнером этого мероприятия. Это партнерство подтверждает приверженность PR-агентства ТЕАМ поддержке и продвижению достижений российской авиационной промышленности. Наше сотрудничество с такими крупными холдингами как «Вертолёты России», «Технодинамика», «КРЭТ» и «ОДК» демонстрирует высокий уровень доверия со стороны ведущих игроков отрасли», — отметила директор по работе с клиентами агентства TEAM Елизавета Тумм.

Ежегодные встречи, которые организует «АвиаПорт», стали неотъемлемой частью сообщества авиационных журналистов и PR-специалистов. По словам Елизаветы Тумм. они подчеркивают значимость прямого общения между представителями промышленности и медиа.

«Именно благодаря такому взаимодействию достижения авиации становятся известны широкой аудитории, вдохновляют и привлекают внимание к передовым российским технологиям и компаниям. Для нас большая честь быть частью этой профессиональной команды, объединенной любовью к небу. Подобные мероприятия играют ключевую роль в развитии авиационной отрасли, способствуя её дальнейшему росту и укреплению позиций на международном рынке», — подчеркнула Елизавета Тумм.

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения журналистов и представителей пресс-служб авиакомпаний и аэропортов, которые в 2024 году внесли важный вклад в качественную информационную поддержу событий в авиационной сфере, популяризировали передовые российские технологии, делали достижения отрасли доступными и понятными широкой аудитории.