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Видеоплатформа Leo Classics анонсировала программу новогодних трансляций

Общество
Видеоплатформа Leo Classics анонсировала программу новогодних трансляций


Видеоплатформа Leo Classics, запущенная Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры», продолжает радовать зрителей шедеврами классической музыки.

В декабрьскую программу трансляций войдут произведения Петра Ильича Чайковского в исполнении лучших симфонических оркестров России, а завершит год прямой эфир новогоднего концерта из Санкт-Петербургской филармонии.

Пётр Ильич Чайковский – один из наиболее выдающихся российских композиторов второй половины XIX века. Его творчество занимает особое место в мировой музыкальной культуре, а произведения являются неотъемлемой частью новогоднего настроения. Именно они составят основу декабрьской программы на видеоплатформе.

«Уходящий год был очень насыщенным для Leo Classics, – отметила генеральный директор ООГО «Российский фонд культуры» Елена Головнина. – Видео и прямые трансляции на сайте и в социальной сети ВКонтакте посмотрели более 3,5 млн человек. Мы выпустили серию мастер-классов по управлению проектами в сфере культуры и третий сезон программы «Молодые таланты». В декабре начинаются показы новых выпусков второго сезона «Без них не начнём». И на 2025 год уже большие планы. Но самое главное – мы будем стараться и дальше радовать зрителей качественными показами и знакомить с шедеврами мировой культуры».

Откроет декабрьскую программу Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева – прозвучат такие произведения П.И. Чайковского, как «Франческа да Римини» и Сюита №3. Также зрители смогут услышать Симфонию №4 в исполнении Уральского академического филармонического оркестра. Не менее интересной станет и праздничная предновогодняя Сюита из балета «Щелкунчик», Op. 71-a (фрагменты) от Уральских филармоников, и программа «Образы Рождества: озарение и предчувствие» от Мурманской филармонии.

А 31 декабря Санкт-Петербургская филармония приглашает пользователей Leo Classics присоединиться к трансляции самого необычного и красивого концерта сезона – новогодней программы Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Анатолия Рыбалко, которая включит в себя симфонические миниатюры и фрагменты шедевров Чайковского, Глазунова, Глинки, Бизе, Грига, Боккерини, Штрауса, Лядова и Римского-Корсакова.

Сегодня на платформе Leo Classics представлены музыкальные произведения, театральные и танцевальные постановки, киноленты, документальные фильмы по истории и образовательно-просветительские проекты.