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Организаторы форума «Государственный код современной инклюзии» поделились деталями программы мероприятия

Общество
Организаторы форума «Государственный код современной инклюзии» поделились деталями программы мероприятия


В Москве 12-13 декабря запланировано проведение ежегодного Всероссийского форума «Государственный код современной инклюзии».

Форум организует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Российского государственного университета социальных технологий (РУМЦ РГУ СоцТех) при поддержке Минобрнауки РФ. Мероприятие, ежегодно проводимое РГУ СоцТех, приобрело статус авторитетной экспертной площадки.

По версии издания Forbes, РГУ СоцТех включен в Топ-100 лучших отечественных вузов (Forbes). Вуз предлагает 57 образовательных программ, а также особые условия для лиц с ОВ3 и детей-сирот (квота 40%).

Ожидается участие в работе форума педагогов инклюзивного образования, представителей бизнеса, общественных организаций, профильных ведомств, а также сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ. По результатам форума законодатели должны представить ряд предложений, ориентированных на повышение качества жизни людей с инвалидностью и ОВЗ. Сюда относятся вопросы получения ими качественного образования, достойного заработка, работы по специальности, а также вопросы совершенствования городской среды, адаптированной для их беспрепятственного перемещения.

Мероприятие пройдет при участии ведущих преподавателей и экспертов, которые поговорят о перспективах развития и проблемах системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Государство продолжает реализацию программы выявления и поддержки технологий, с помощью которых обеспечивается успешная социализация лиц с ОВЗ и инвалидностью.