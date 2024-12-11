Почему несправедлива льгота по налогу на прибыль с/х организаций на общей системе налогообложения?

просмотров: 71

С 2012 года любая рентабельность с/х организаций на общей системе налогообложения стала чистой рентабельностью, так как налога на прибыль не стало. Доходность с/х организаций на общей системе налогообложения соответственно повысилась.Кто и что от этого получил? К сожалению, 37 миллионов сельских жителей от этого ничего не получили, 1,3 миллиона работников хозяйств тоже, их зарплата не зависит от доходности продуктов, которые они производят или выращивают. Это увеличило чистую доходность только контролирующих владельцев 3,6 тысяч с/х организаций на общей системе налогообложения. Региональные бюджеты от отмены налога на прибыль потеряли доходы, до 2025 года 85% налога на прибыль зачислялась именно в эти бюджеты. Но, несмотря на то, что доходы региональных бюджетов от с/х бизнеса снизились, расходы на сёла остались.Очень интересная получилась конструкция - бюджеты содержат всю инфраструктуру, в широком смысле этого слова (транспортную, энергетическую, социальную) и поддерживают все необходимые процессы (здравоохранение, образование, охрана общественного порядка), хозяйство пользуется всем бесплатно, а всю прибыль или сверхприбыль от рентного дохода в сельском хозяйстве, без уплаты каких-либо налогов, имеет только владелец хозяйства, который к тому же очень часто не только не живет на селе, но и не работает в хозяйстве, являясь по сути инвестором агропредприятия.Учитывая, что практически всё сельское хозяйство в РФ частное и самая распространённая форма владения семейная, а также то, что сэкономленными на налоге на прибыль деньгами полностью распоряжаются без каких-либо ограничений, контролирующие владельцы с/х организаций на общей системе налогообложения, то можно сказать, что 3,6 тысяч контролирующих владельцев этих с/х организаций и являются сегодня главными бенефициарами льготы. Льготы объёмом более 100 млрд. рублей в год! Главные пострадавшие - 36,919 млн. человек, проживающих на селе. Они вообще ничего не имеют, никаких бюджетных расходов даже в случае наличия сверхприбыли в сельском хозяйстве, так как налог на прибыль на общей системе налогообложения в сельском хозяйстве отменен. Работающие в с/х организациях имеют только зарплату.Но может правильно сделали, что отменили налог на прибыль в сельском хозяйстве, зачем он вообще нужен? Оказывается нужен, налог на прибыль выполняет универсальную перераспределительную функцию от дохода с капитала и ренты с земли обществу. Отсутствие этого налога приводит к усилению неравенства между владельцами хозяйств и другими членами общества. Напомним, что к традиционным факторам производства - экономическим ресурсам необходимым для производства товаров и услуг, относят землю, капитал, владельцем которых в нашем случае является собственник хозяйства и труд. Капитал – это все имеющиеся производственные фонды, к которым относятся здания и сооружения, оборудование, инструменты, инфраструктура, а также товарно-материальные запасы, с помощью которых осуществляется производство других товаров и услуг.Согласно общепризнанной современной теории неравенства французского экономиста Тома Пикетти, основная причина неравенства в том, что рост прибыли от владения капиталом и землёй превосходит рост ВВП, а значит и рост заработной платы, и в этом случае налоги выполняют перераспределительную и выравнивающую неравенство функцию. У кого есть капитал и земля, тот имеет с них больше, чем тот, у кого есть только труд. По идее, с этого большего дохода государство должно брать налог на прибыль и перераспределять эти средства обществу. То есть отмена налога на прибыль увеличила неравенство всех имеющих капиталов и землю владельцев хозяйств по отношению к остальному населению.Государство в результате отмены налога на прибыль потеряло 626,9 млрд. рублей за 10 лет. Именно на эту сумму финансирование сельских поселений могло быть увеличено. Если же брать последние годы, то в 2021 год налог на прибыль в сельском хозяйстве составил бы 114,928 млрд. рублей, а в 2022 году 105,074 млрд. рублей. И в таком случае эти средства от налога на прибыль с/х организаций использовались бы на общественные нужды сельских жителей, а не на частные потребности владельцев или их с/х организаций.Надо сказать, что в сельском хозяйстве отмена налога на прибыль, как мы видим, привела к очевидным минусам - значимому уменьшению доходов областных и краевых бюджетов от с/х бизнеса, к сожалению, плюсов, кроме увеличения доходов владельцев, не оказалось. Не говоря уже о том, что все поступления от налога на прибыль должны были использоваться на общественные нужды. Но может 100% этих средств пошли на инвестиции у 100% получателей льготы? Нет же, практика показала, что собственные инвестиции большинства хозяйств в основной капитал (не кредитные) с 2012 года осуществлялись в основном за счёт амортизационных отчислений, то есть за счёт источника уже заложенного в себестоимости. Сэкономленные на налоге на прибыль средства для этого или не использовались совсем или использовались в незначительной мере, за редким исключением.Невыгодная сделка для государства, ведь первейшая цель любой льготы бизнесу - это стимулирование инвестиций в основной капитал, приводящих к увеличению рабочих мест и поступлению налогов в будущем. Хотя для этого не надо навсегда отменять налоги, так как существует множество других инструментов, например, таких как ТОР (Территория Опережающего Развития), где в обмен на инвестиции даются временные льготы, в том числе по налогу на прибыль. Прежде чем выдавать вечные льготы, надо учитывать, что в случае сельского хозяйства ограничительным фактором для роста инвестиций и производства выступает или платёжеспособный рынок сбыта (в животноводстве), или количество пригодной и экономически целесообразной для этого земли (в растениеводстве), как правило, она вся при деле и имеет хозяев, то есть одно хозяйство может расти практически только за счет скупки другого. Вряд ли целесообразно для этого давать вечную льготу по прибыли, так как в целом обществу это ничего не даёт, меняется только запись в реестре с одного владельца на другого. Можно расти за счёт ввода в сельхозпроизводство засушливых и обводненных земель, но на ирригационные или мелиоративные мероприятия нужны уже деньги другого порядка, нежели сэкономленные средства от налога на прибыль. Поэтому денежные средства, дополнительно остающиеся у собственников хозяйств от льготы на прибыль, используют в основном на скупку других хозяйств поменьше или на непрофильные инвестиции.Вкладывать эти средства ещё куда-то владельцам хозяйств бессмысленно, особенно, бессмысленно им вкладывать в полном объёме сэкономленные средства в свой собственный сельскохозяйственный бизнес, ведь для этого есть разнообразные льготные программы. Зачем оставлять сэкономленные средства в 100% полном объёме как оборотные, если можно прокредитоваться под льготные проценты. Зачем полностью за свои деньги покупать технику, если под это можно взять льготный кредит, да ещё и с компенсацией части капитальных затрат. И так по всем позициям. Государство в пределах 300 млрд. рублей в год тратит на безвозмездную поддержку сельского хозяйства. Так зачем тратить сэкономленные на налоге на прибыль деньги, ведь на них можно купить недвижимость или пустить на потребление, а всё, что необходимо, взять по различным льготным программам.Никто в сельском хозяйстве не тратит 100% прибыли на инвестиции и даже 80% никто не тратит, тогда зачем давать эту льготу? Ещё раз повторимся, льгота по налогу на прибыль - это крайне невыгодная сделка для государства. Но, даже если говорить об инвестициях, государство, если бы получало этот налог на прибыль, для примера, смогло бы на 25-30% увеличить бюджет Министерства сельского хозяйства и если бы пускало эти дополнительные 100 млрд. рублей в год на компенсацию процентов или части капитальных затрат, необходимых для государства инвестиционных проектов, то получило бы на несколько порядков больший результат. Если говорить о других эффектах, не стоит также забывать сегодня, что растениеводство, овощеводство, животноводство - это по сути промышленные производства со всё меньшей долей труда наёмных работников в валовом доходе на единицу продукции, поэтому влияние льготы по налогу на прибыль на рост доходов, работающих в сельском хозяйстве (не владельцев) - нулевое.Льгота по налогу на прибыль – подарок только одной категории - владельцам хозяйств. И это именно подарок, потому что никаких обязательств по целевому использованию льготы нет, трать хоть на что, хоть на личное потребление, никто у тебя не вправе даже спросить об этом, не говоря уже о том, чтобы проверить или указать, куда владелец должен направить деньги, сэкономленные на льготе по налогу на прибыль.Когда даётся любая льгота, важно понимать, кто конкретный бенефициар этой льготы, кто пострадавшие, то есть те, у кого забрали эти деньги, на что должна использоваться эта льгота и как она реально используется. Льготу получили с/х организации, находящиеся на общей системе налогообложения, то есть крупные и средние с/х организации, их в сельском хозяйстве России не более 3,6 тысячи. Денежные средства, которые должны быть направлены на уплату налога на прибыль, остались в компании. Распоряжаются всеми денежными средствами контролирующие владельцы этих с/х организаций. Со стороны государства никаких ограничений или целевого назначения по использованию сэкономленных на налоге на прибыль средств, нет.Сумма сэкономленных собственниками с/х организаций на общей системе налогообложения денежных средств составляет более 100 млрд. рублей в год. Государство совершило царский подарок, подарило 3,6 тысячам контролирующим владельцам с/х организаций ни за что, просто так более 100 млрд. рублей в год, делает этот подарок каждый год уже десять лет подряд, и будет дарить бесконечно дальше, если эту льготу не отменить. И почему остальным гражданам России так не повезло, им такие подарки не дарят, и они платят налоги даже с копеечных доходов ниже прожиточного уровня. У кого же забрали эти деньги? У всех проживающих на селе! Их 36,919 млн. человек. Областные бюджеты с налога на прибыль с/х организаций финансировали бы бюджетные расходы сельских поселений.Когда налог на прибыль отменили в 2011-2012 годах, то исчезли поступления от этого налога в областные и краевые бюджеты, но сельские поселения никуда не исчезли вместе с людьми, проживающими на селе, соответственно, расходы тоже не исчезли, их надо было продолжать финансировать из областных бюджетов. Региональные бюджеты, уменьшив расходы на остальные статьи, перераспределили бюджет и продолжили финансировать сельские поселения, естественно, оптимизировав их или иначе урезав, где только можно.С этого момента ускорилась деградация села из-за недофинансирования на селе расходов на инфраструктуру, здравоохранения, образования, культуру и спорт. С этого момента также усилился отток населения с сельских образований, особенно, молодежи. 3,6 тысяч контролирующих собственников с/х организаций на 100 млрд. рублей в год повысили качество своей жизни за счёт государства, все остальные только потеряли на этом. Почему это было сделано десять лет назад понятно - лоббизм, ярчайший пример блатного капитализма. Почему за десять лет никто не провёл никакого анализа этой льготы, выяснив, что она ничего не даёт государству и не отменили её, не понятно.Льгота приносила, приносит и будет приносить вред обществу, льготу по налогу на прибыль с/х организаций на общей системе налогообложения надо отменить и направить поступающие доходы на улучшение качества жизни 37 миллионов селян. Нет более лучшего, доступного, обеспеченного источником финансирования способа не только улучшить качество жизни, но и повысить лояльность к власти 37 миллионов сельских жителей.Отмена льготы в конечном итоге будет выгодна и для собственников с/х организаций, в последние годы они жалуются на тотальный дефицит кадров на селе, нет людей соответствующего уровня и с желанием работать, так как из-за низкого качества жизни такие кадры покидают село. Поэтому для государства гораздо важнее увеличить бюджетное финансирование и сохранить рабочие ресурсы в сельской местности, чем обеспечивать сверхдоходность владельцев за счёт денег, сэкономленных на налоге на прибыль.При наличии трудовых ресурсов и обычной рентабельности, с/х бизнес будет развиваться. А без трудовых ресурсов, из-за оттока особенно молодежи, даже со сверхдоходностью, с/х бизнеса не будет. Трудовые ресурсы на селе имеют определяющее значение, а не сверхдоходность владельцев, трудовые ресурсы можно сохранить, только повысив качество жизни за счёт обратного введения налога на прибыль с/х организаций на общей системе налогообложения.Почему так долго, более 10 лет, продержалась эта несправедливая льгота? Потому что переход государственных денег (налога на прибыль) в карманы немногочисленных владельцев с/х организаций закамуфлирован.Для внешнего наблюдателя льгота дается всему сельскому хозяйству. Хотя на самом деле она дается только части с/х организаций, которые находятся на общей системе налогообложения, как правило, это крупные и средние хозяйства, таких на всю Россию всего 16%, не более 3,6 тысяч. Мелкие хозяйства, которых 84%, не освобождены от уплаты налогов, что не справедливо.Для внешнего наблюдателя получателем льготы является сельское хозяйство. Хотя на самом деле это тоже не так, формально получает право на распоряжение сэкономленными на налоге на прибыль деньгами с/х организация на общей системе налогообложения, а на самом деле фактически ими распоряжается контролирующий владелец с/х организации.Для внешнего наблюдателя льгота используется на нужды сельского хозяйства, хотя на самом деле, десять раз не так, сэкономленные на налоге на прибыль деньги будут использованы на нужды владельца сельхозорганизации, захочет пустит их нужды своего хозяйства, захочет купит на них хозяйство поменьше, захочет приобретёт любой непрофильный актив или пустит на личное потребление, никаких ограничений по использованию этих денег нет и не было.Для внешнего наблюдателя льгота никому не наносит ущерб, несмотря на льготу ведь сельские поселения финансируются из бюджета, раз финансирование не прекратилось, может тогда и нет ущерба для государства? Хотя на самом деле есть и немалый.До 2025 года из 20% налога на прибыль сельхозорганизаций на общей системе налогообложения, 17% (85% от общей суммы) шло в областные и краевые бюджеты и 3% (15% от общей суммы) в федеральный. Областные и краевые бюджеты финансировали сельские поселения, причём, сборы налога и финансирование сёл не были жестко связаны между собой, сборы могли быть или меньше, или больше суммы финансирования.Поэтому, когда отменили налог на прибыль с/х организаций, то никто не стал бить тревогу. Сельские муниципалитеты не стали, потому что они финансируются из областных и краевых бюджетов, несмотря на то, что прибыль с/х организаций в растениеводстве и животноводстве формируется на их территориях.Живущие на селе люди не стали возмущаться, потому что не понимают сложных межбюджетных отношений федерального, региональных и муниципальных бюджетов.Областные и краевые бюджеты не стали, потому что решение было принято на самом верху и учитывая жесткую вертикаль исполнительной власти в РФ, в таких случаях не принято возражать. Но основной ущерб был нанесен именно на этом уровне, на уровне областных и краевых бюджетов, 85% налога на прибыль зачисляется именно в их бюджеты, но так как решение было сверху и так как они имели достаточно диверсифицированные и объёмные источники доходов, то они не стали возмущаться, а просто взяли деньги с других источников своих бюджетных доходов и продолжили финансирование сельских поселений. Ну если эти деньги на финансирование сельских поселений взяты из других источников, значит какие-то другие программы бюджета остались недофинансированы или не профинансированы и ущерб все-таки есть.Таким образом, более 100 млрд. рублей в год вместо уплаты в областные и краевые бюджеты в качестве налога на прибыль, увеличили чистые доходы и уровень жизни 3,6 тысяч собственников хозяйств, причём 80% от этой суммы достались всего 20% этих собственников. Эти 100 млрд. рублей в год должны идти на общественные нужды, а не нужды собственников или их с/х организаций.В данном случае есть пострадавшие - это сначала областные и краевые бюджеты, недополучившие доходы, а в конечном итоге, не получившие расходы бюджета на 100 млрд. рублей в год жители сельских поселений.Есть и выигравшие - это немногочисленные собственники с/х организаций на общей системе налогообложения, увеличивающие своё благосостояние на 100 млрд. рублей в год благодаря льготе по налогу на прибыль. Причём владельцы восприняли эту льготу как само собой разумеющееся. За десять лет ни одной благодарности государству за отмену налога на прибыль от владельцев с/х организаций публично не озвучено, наоборот всегда любая цена на их продукцию им казалась недостаточно высокой и помогать государств им всегда должно больше, причём это мнение было у них даже, когда чистая рентабельность их производства составляла 200-300%.Надо отменить льготу по налогу на прибыль с/х организаций на общей системе налогообложения, вернуть поступления от налога в региональные бюджеты и увеличить на сумму вновь поступившего налога расходы областных и краевых бюджетов на российское село и живущих там 37 млн. сельчан. Только так можно повысить качество жизни в сельской местности и остановить отток населения, особенно молодежи.