Театр оперетты готовит премьеру спектакля «Два капитана»

просмотров: 153

- Работа над премьерой проходит живо и увлечённо — в творческом диалоге, с обсуждениями, поиском выразительных решений и вниманием к каждой детали. Артисты стремятся передать дух истории о верности, чести, дружбе и мечте, сохранив глубину и силу литературного первоисточника, - рассказал директор театра оперетты Виталий Емельянов.«Два капитана» — постановка по мотивам знаменитого романа Вениамина Каверина, рассказывающая о людях, для которых верность долгу, любовь к Родине и стремление к цели становятся главными жизненными ориентирами. Спектакль призван напомнить современному зрителю о мужестве, силе характера и способности преодолевать самые сложные испытания.Впереди у творческой команды ещё много работы, однако театр с радостью делится с зрителями этим важным этапом подготовки к премьере.Спектакль будет участвовать в программе «Пушкинская карта».Проект реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.