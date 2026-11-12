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Прямая линия с Романом Бусаргиным: ремонт улицы Московской, поддержка семей и развитие технологий

Новости / Общество
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона. На прямую линию поступило почти три тысячи обращений: от перебоев с отоплением до нехватки врачей. Глава региона не только ответил на самые острые вопросы, но и дал поручения по конкретным адресам. В эфире обсудили самые разные темы: от строительства школ и ремонта дорог до борьбы с онкологией и внедрения агродронов. Отдельное внимание уделили развенчанию информационных вбросов.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Саратовской областиФото предоставлено пресс-службой губернатора Саратовской области

Образование: новые классы и группы продленного дня

Вопросы дополнительного образования остаются на постоянном контроле региональной власти. Охват детей такими программами вырос с 68% в 2019 году до 80,4% в 2025 году. Особую популярность набирают техническая и естественнонаучная направленности. Активно развивается военно-патриотическое воспитание: количество профильных объединений увеличилось на 60% и достигло 2232.

За пять лет в 1,6 раза выросло число предпрофессиональных классов: педагогических, медицинских, инженерных, аграрных, IT и других.

Отдельно губернатор остановился на работе групп продленного дня. Благодаря проектам по строительству школ и пристроек, которые реализуются при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, учебные заведения переходят на одну смену. Это позволяет открывать «продленки». Сегодня в регионе работает 970 таких групп, которые посещают 22,5 тысячи детей (рост на 61% к 2022 году).

Здравоохранение: ранняя диагностика, ремонт и кадры

Отвечая на вопрос о борьбе с онкологией, Роман Бусаргин подчеркнул важность своевременной диагностики. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранней стадии, увеличилась с 2021 года на 3,2% и достигла 63,4% в 2025 году. Расширяются охваты диспансеризацией, а новое оборудование позволяет проводить сложные обследования прямо в регионе.

За последние годы приведено в порядок 57 больниц и поликлиник на сумму более 300 млн рублей. В 2027 году в программу войдут еще более 20 учреждений (свыше 150 млн рублей).

Укомплектованность врачами выросла до 73,6%. Цель – достичь 75% по врачам и 83% по среднему медицинскому персоналу.

Также глава региона опроверг слухи о закрытии перинатального центра в Вольске. А одним из практических результатов прямой линии стало решение открыть аптечный пункт в районной больнице Аткарска в январе 2027 года.

Аварийное жилье: расселение продолжат при любых условиях

В 2026–2027 годах переселят 2 172 человека в 11 муниципалитетах. На 2026 год выделено 1,868 млрд рублей, на 2027-й – еще 800 млн. За последние годы новые квартиры получили более 13 тысяч жителей региона.

Вода и сети: больше 4 млрд за два года

В Саратове по масштабной региональной программе уже вложено 2 млрд рублей с 2025 года. В этапе текущего года ремонтируют 18,2 км сетей на 914 млн рублей. Аварийность на магистралях упала на 40%, водоканал стал безубыточным. В 2027 году программа будет продолжена.

В крупных городах ремонт идет за счет казначейского инфраструктурного кредита с общим объемом финансирования 2,4 млрд рублей. В Ершове и Красном Куте работы в рамках этапа 2026 года уже завершены.

Дороги: улицу Московскую обновят впервые за 13 лет

В 2027 году на ремонт саратовских магистралей направят свыше 1,7 млрд рублей с учетом дополнительного регионального финансирования.

«Мы уже не первый год выделяем дополнительные средства на ремонт дорог в Саратове. Проанализированы все городские магистрали. В следующем году улица Московская будет отремонтирована», – сказал Роман Бусаргин.

В список на ремонт впервые попадут центральные дороги в частном секторе. Аукционы проведут в ближайшее время, чтобы подрядчики вышли на объекты к старту сезона. Губернатор дал строгое указание городской власти: перед укладкой асфальта необходимо обследовать участки с коммунальными службами и заранее заменить старые сети, чтобы исключить повторные вскрышные работы.

Хвалынск и театр оперы и балета

Жители Хвалынска пожаловались, что к городу-курорту много лет не ходят пассажирские суда. Губернатор признал проблему и сообщил, что вопрос прорабатывается – решение ожидается в ближайшее время.

Продолжается реконструкция театра оперы и балета: идут монолитные работы, строится купольное пространство, запущено тепло. Для завершения нужно около 3 млрд рублей – регион запросил поддержку у Госдумы.

Рубрика «Антифейк»: стабильность власти и рынок труда

В специальной рубрике губернатор разобрал информационные вбросы. Слухи о нестабильности в системе региональной власти он назвал безосновательными. Кадровые решения – это плановая ротация для повышения эффективности работы министерств и непрерывного решения задач в экономике и социальной сфере.

Фейком оказалась и информация о массовых сокращениях на предприятиях. Напротив, заводы испытывают кадровый голод и активно ищут специалистов рабочих профессий. Уровень безработицы держится на рекордно низком уровне (0,3%), а численность зарегистрированных безработных за пять лет снизилась в три раза.

Социальный бюджет и поддержка семей

Несмотря на сложные условия формирования бюджета, все социальные обязательства остаются приоритетом. В регионе действует свыше 150 мер поддержки, которыми охвачен каждый третий житель. Особое внимание уделено семьям участников СВО. Все меры полностью обеспечены финансированием на следующий год. Сохранятся и программы развития, включая ремонт сельских дорог и поддержку местных инициатив.

Новые меры вводятся на постоянной основе:
- региональный материнский капитал в этом году оформили 1385 человек;
- пособие 8 тысяч рублей получили 1127 женщин;
- выплату за двойню или тройню получили 90 семей;
- выплату 100 тысяч рублей для беременных студенток оформили более тысячи женщин (с этого года критерии расширили на заочную форму обучения).

Вырос на 30% и объем льготных перевозок: сегодня 90 перевозчиков обслуживают 434 маршрута.

Сельское хозяйство, ветеринария и технологии

В животноводстве региона отмечается значительное улучшение эпизоотической обстановки:
- в 3,3 раза снизилось число случаев бешенства;
- в 2,7 раза – заболеваемость бруцеллезом;
- в 7,8 раза – количество очагов лейкоза КРС;
- не допущено ни одного случая высокопатогенного гриппа птиц.

Саратовская область получила статус благополучного региона по ящуру и ряду других заболеваний.

Аграрии активно внедряют высокие технологии. Площадь земель, обрабатываемых агродронами, выросла с 500 до 180 тысяч гектаров. Роботизация и искусственный интеллект задействованы на 2 млн гектаров.

«Следует сказать слова благодарности нашим аграриям, даже в сложнейших условиях они стремятся к технической модернизации. Это одна из составляющих технологического суверенитета, о чем говорит наш Президент Владимир Путин», – отметил Роман Бусаргин.

Предприятия региона уверенно работают на импортозамещение: за три года замещен 213 видов импортных товаров, не имеющих аналогов в России.

Быстрые решения по адресам

По итогам прямой линии губернатор дал точечные поручения:
- ремонт в детском саду № 70 в Саратове;
- решение проблемы с горячей водой в детском саду № 67 в Энгельсе;
- ремонт спортзала в образовательном центре № 3 в Вольске.

Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук прокомментировал прямую линию губернатора
«Вчера смотрел прямой эфир с Губернатором, смотрел от начала и до конца-интересно! Приятно поразила компетентность и широта кругозора нашего Губернатора, его квалифицированные ответы на самые разноплановые вопросы граждан. Он не прятался за чиновничьи формулировки, вроде разберемся или поручим разобраться-в курсе всего, поэтому отвечал уверенно, развернуто и компетентно.Очень много поступило вопросов, значит жители верят Губернатору и надеются на него. Знаю его характер, понимаю,что все вопросы ещё будет со службами анализировать, даже те, на которые дал ответы. Прямая и обратная связь с Губернатором действует, а это для людей очень важно!»