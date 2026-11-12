Прямая линия с Романом Бусаргиным: ремонт улицы Московской, поддержка семей и развитие технологий

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Фото предоставлено пресс-службой губернатора Саратовской области

Вопросы дополнительного образования остаются на постоянном контроле региональной власти. Охват детей такими программами вырос с 68% в 2019 году до 80,4% в 2025 году. Особую популярность набирают техническая и естественнонаучная направленности. Активно развивается военно-патриотическое воспитание: количество профильных объединений увеличилось на 60% и достигло 2232.За пять лет в 1,6 раза выросло число предпрофессиональных классов: педагогических, медицинских, инженерных, аграрных, IT и других.Отдельно губернатор остановился на работе групп продленного дня. Благодаря проектам по строительству школ и пристроек, которые реализуются при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, учебные заведения переходят на одну смену. Это позволяет открывать «продленки». Сегодня в регионе работает 970 таких групп, которые посещают 22,5 тысячи детей (рост на 61% к 2022 году).Отвечая на вопрос о борьбе с онкологией, Роман Бусаргин подчеркнул важность своевременной диагностики. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранней стадии, увеличилась с 2021 года на 3,2% и достигла 63,4% в 2025 году. Расширяются охваты диспансеризацией, а новое оборудование позволяет проводить сложные обследования прямо в регионе.За последние годы приведено в порядок 57 больниц и поликлиник на сумму более 300 млн рублей. В 2027 году в программу войдут еще более 20 учреждений (свыше 150 млн рублей).Укомплектованность врачами выросла до 73,6%. Цель – достичь 75% по врачам и 83% по среднему медицинскому персоналу.Также глава региона опроверг слухи о закрытии перинатального центра в Вольске. А одним из практических результатов прямой линии стало решение открыть аптечный пункт в районной больнице Аткарска в январе 2027 года.Аварийное жилье: расселение продолжат при любых условияхВ 2026–2027 годах переселят 2 172 человека в 11 муниципалитетах. На 2026 год выделено 1,868 млрд рублей, на 2027-й – еще 800 млн. За последние годы новые квартиры получили более 13 тысяч жителей региона.В Саратове по масштабной региональной программе уже вложено 2 млрд рублей с 2025 года. В этапе текущего года ремонтируют 18,2 км сетей на 914 млн рублей. Аварийность на магистралях упала на 40%, водоканал стал безубыточным. В 2027 году программа будет продолжена.В крупных городах ремонт идет за счет казначейского инфраструктурного кредита с общим объемом финансирования 2,4 млрд рублей. В Ершове и Красном Куте работы в рамках этапа 2026 года уже завершены.В 2027 году на ремонт саратовских магистралей направят свыше 1,7 млрд рублей с учетом дополнительного регионального финансирования.«Мы уже не первый год выделяем дополнительные средства на ремонт дорог в Саратове. Проанализированы все городские магистрали. В следующем году улица Московская будет отремонтирована», – сказал Роман Бусаргин.В список на ремонт впервые попадут центральные дороги в частном секторе. Аукционы проведут в ближайшее время, чтобы подрядчики вышли на объекты к старту сезона. Губернатор дал строгое указание городской власти: перед укладкой асфальта необходимо обследовать участки с коммунальными службами и заранее заменить старые сети, чтобы исключить повторные вскрышные работы.Жители Хвалынска пожаловались, что к городу-курорту много лет не ходят пассажирские суда. Губернатор признал проблему и сообщил, что вопрос прорабатывается – решение ожидается в ближайшее время.Продолжается реконструкция театра оперы и балета: идут монолитные работы, строится купольное пространство, запущено тепло. Для завершения нужно около 3 млрд рублей – регион запросил поддержку у Госдумы.В специальной рубрике губернатор разобрал информационные вбросы. Слухи о нестабильности в системе региональной власти он назвал безосновательными. Кадровые решения – это плановая ротация для повышения эффективности работы министерств и непрерывного решения задач в экономике и социальной сфере.Фейком оказалась и информация о массовых сокращениях на предприятиях. Напротив, заводы испытывают кадровый голод и активно ищут специалистов рабочих профессий. Уровень безработицы держится на рекордно низком уровне (0,3%), а численность зарегистрированных безработных за пять лет снизилась в три раза.Несмотря на сложные условия формирования бюджета, все социальные обязательства остаются приоритетом. В регионе действует свыше 150 мер поддержки, которыми охвачен каждый третий житель. Особое внимание уделено семьям участников СВО. Все меры полностью обеспечены финансированием на следующий год. Сохранятся и программы развития, включая ремонт сельских дорог и поддержку местных инициатив.Новые меры вводятся на постоянной основе:- региональный материнский капитал в этом году оформили 1385 человек;- пособие 8 тысяч рублей получили 1127 женщин;- выплату за двойню или тройню получили 90 семей;- выплату 100 тысяч рублей для беременных студенток оформили более тысячи женщин (с этого года критерии расширили на заочную форму обучения).Вырос на 30% и объем льготных перевозок: сегодня 90 перевозчиков обслуживают 434 маршрута.В животноводстве региона отмечается значительное улучшение эпизоотической обстановки:- в 3,3 раза снизилось число случаев бешенства;- в 2,7 раза – заболеваемость бруцеллезом;- в 7,8 раза – количество очагов лейкоза КРС;- не допущено ни одного случая высокопатогенного гриппа птиц.Саратовская область получила статус благополучного региона по ящуру и ряду других заболеваний.Аграрии активно внедряют высокие технологии. Площадь земель, обрабатываемых агродронами, выросла с 500 до 180 тысяч гектаров. Роботизация и искусственный интеллект задействованы на 2 млн гектаров.«Следует сказать слова благодарности нашим аграриям, даже в сложнейших условиях они стремятся к технической модернизации. Это одна из составляющих технологического суверенитета, о чем говорит наш Президент Владимир Путин», – отметил Роман Бусаргин.Предприятия региона уверенно работают на импортозамещение: за три года замещен 213 видов импортных товаров, не имеющих аналогов в России.По итогам прямой линии губернатор дал точечные поручения:- ремонт в детском саду № 70 в Саратове;- решение проблемы с горячей водой в детском саду № 67 в Энгельсе;- ремонт спортзала в образовательном центре № 3 в Вольске.Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук прокомментировал прямую линию губернатора«Вчера смотрел прямой эфир с Губернатором, смотрел от начала и до конца-интересно! Приятно поразила компетентность и широта кругозора нашего Губернатора, его квалифицированные ответы на самые разноплановые вопросы граждан. Он не прятался за чиновничьи формулировки, вроде разберемся или поручим разобраться-в курсе всего, поэтому отвечал уверенно, развернуто и компетентно.Очень много поступило вопросов, значит жители верят Губернатору и надеются на него. Знаю его характер, понимаю,что все вопросы ещё будет со службами анализировать, даже те, на которые дал ответы. Прямая и обратная связь с Губернатором действует, а это для людей очень важно!»