Саратовская область вошла в топ-5 регионов конкурса Росмолодежь.Гранты
Подведены итоги второго сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» 2026 года среди физических лиц. По результатам отбора грантовую поддержку получили 22 социально значимых проекта представителей Саратовской области.
Благодаря этому результату регион вошел в пятерку субъектов-лидеров России по числу победителей. Инициативы молодых людей охватывают ключевые направления развития молодежной политики: от патриотического воспитания и добровольчества до научно-технического творчества, профориентации и медиа.
Победа такого числа проектов подтверждает высокую активность молодежи региона и создает новые возможности для реализации полезных инициатив в районах области.
Благодаря этому результату регион вошел в пятерку субъектов-лидеров России по числу победителей. Инициативы молодых людей охватывают ключевые направления развития молодежной политики: от патриотического воспитания и добровольчества до научно-технического творчества, профориентации и медиа.
Победа такого числа проектов подтверждает высокую активность молодежи региона и создает новые возможности для реализации полезных инициатив в районах области.