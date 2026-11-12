12 ноября 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:53 | 11 ноября
«Авантюристы Поволжья» из саратовского лицея — призёры всероссийского конкурса Русского географического общества
18:13 | 11 ноября
В Петровске стартовал проект «Гончарная мастерская»: школьники и взрослые погрузились в историю глиняных промыслов
16:13 | 11 ноября
Прямая линия с Романом Бусаргиным: ремонт улицы Московской, поддержка семей и развитие технологий
16:00 | 11 ноября
Театр оперетты готовит премьеру спектакля «Два капитана»
14:30 | 11 ноября
Более 1000 педагогов Саратовской области стали участниками семинара о безопасности детей в цифровой среде
13:04 | 11 ноября
Более 3,4 тысячи школьников Саратовской области приняли участие в проекте по профориентации
09:54 | 11 ноября
Саратовская область вошла в топ-5 регионов конкурса Росмолодежь.Гранты
16:52 | 10 ноября
На «Университетские смены» в Саратовскую область приехали школьники из Луганской Народной Республики
16:15 | 10 ноября
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Саратовская область вошла в топ-5 регионов конкурса Росмолодежь.Гранты

Новости
Подведены итоги второго сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» 2026 года среди физических лиц. По результатам отбора грантовую поддержку получили 22 социально значимых проекта представителей Саратовской области.

 
Благодаря этому результату регион вошел в пятерку субъектов-лидеров России по числу победителей. Инициативы молодых людей охватывают ключевые направления развития молодежной политики: от патриотического воспитания и добровольчества до научно-технического творчества, профориентации и медиа.
 
Победа такого числа проектов подтверждает высокую активность молодежи региона и создает новые возможности для реализации полезных инициатив в районах области.
 