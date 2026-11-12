Более 1000 педагогов Саратовской области стали участниками семинара о безопасности детей в цифровой среде

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«Настоящий семинар призван обеспечить обмен передовым педагогическим опытом, обсуждение актуальных методических подходов и выработку согласованных решений по вопросам просвещения в сфере безопасности. Уверен, что результаты мероприятия найдут практическое применение в деятельности образовательных организаций нашей области», — подчеркнул министр образования Саратовской области Александр Блатман.Семинар объединил более 1000 классных руководителей, кураторов групп, педагогов-психологов, социальных педагогов и заместителей руководителей образовательных организаций, курирующих вопросы профилактики со всего региона. Главная цель — вооружить педагогов практическими инструментами для защиты учеников от современных угроз в сети.«Главная цель — сформировать у детей и молодежи устойчивое неприятие деструктивного поведения, снизить влияние факторов риска и дать им конкретные инструменты безопасного поведения. Поэтому проект построен в нескольких направлениях: противодействия терроризму и экстремизму, культуры безопасного поведения, профилактики вовлечения в противоправную деятельность и противодействия финансовому мошенничеству», — поделилась директор филиала Российского общества «Знание» в Саратовской области Алина Анисимова.На лекциях и мастер-классах эксперты Общества «Знание» разобрали, как сегодня ведется информационная война против России и почему ее главной мишенью стали дети, а также рассказали, чем на самом деле живет современный ученик в цифровой среде и что остается за пределами внимания взрослых. Отдельный блок затронул механизмы вербовки: слушатели узнали, как происходит затягивание в деструктивные сообщества и по каким признакам распознать это на ранней стадии. Практическая часть семинара помогла педагогам выстроить четкий алгоритм действий — от выявления тревожных сигналов до предотвращения угрозы, а завершающая лекция была посвящена ключевым этапам работы с родителями.По информации Российского общества «Знание»