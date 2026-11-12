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Более 3,4 тысячи школьников Саратовской области приняли участие в проекте по профориентации

Новости
С начала 2026 года участниками проекта по маршрутизации и профориентации молодежи стали более 3,4 тысячи школьников Саратовской области. Число участников выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 
 
В этом году карьерные консультанты Кадрового центра Саратовской области уже провели 98 профориентационных мероприятий. Школьники узнали о специфике работы на заводах, сельхозпредприятиях, учреждениях культуры и государственных структурах. Ребятам рассказали, чем занимаются шлифовщики, механизаторы и инженеры, как устроена служба в полиции и МЧС, а также познакомили с профессиями химика и специалиста соцобслуживания.
 
«Проект Минтруда России реализуется в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Кадры» и помогает школьникам осознанно выбрать профессиональный путь. Профтуры – это не просто экскурсии, а реальный шаг к выбору. Ребята вживую знакомятся с разными сферами и рабочими профессиями, видят, как устроены предприятия изнутри. В кадровом центре активно сопровождают школьников на каждом этапе: от выбора направления до соотнесения интересов с реальными вакансиями», – отметила директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова.
 
На портале «Работа России» для молодежи доступны более 20 цифровых сервисов, включая профориентацию, поиск вакансий, помощь в составлении резюме, подготовку к собеседованию, запись на профтуры и другие услуги.
 
Получить консультацию по вопросам, касающимся сферы занятости, можно в любом кадровом центре области или по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-775-76-25.
 