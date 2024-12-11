Участниками студенческого фестиваля #ЗАОДНО стали более 100 творческих исполнителей и коллективов
В Москве 13-15 ноября прошел Всероссийский студенческий фестиваль #ЗАОДНО (Второй инклюзивный фестиваль спорта и физической культуры учащихся высшего образования). Ключевой целью мероприятия названо объединение учащихся с ОВЗ и без, что должно способствовать формированию нового инклюзивного общества и укреплению взаимопонимания благодаря совместным спортивным достижениям и творческим успехам.
Организаторы превратили фестиваль в уникальную площадку, где участники обладают одинаковыми возможностями для самовыражения. Площадку для проведения спортивных состязаний предоставил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».
Фестиваль является масштабным событием, участниками которого стали студенты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и без них. Мероприятие было посвящено развитию инклюзии в творчестве и спорте. Организаторы мероприятия — Российский государственный университет социальных технологий (РГУ СоцТех), Минобрнауки и Минспорта России.
Кафедра Адаптивной физической культуры РГУ СоцТех разработала Методические рекомендации по организации тренировок и соревнований по отдельным видам спорта, проводимым в инклюзивном формате. Эти инструкции и опыт можно масштабировать и рекомендовать как основу для организации инклюзивных тренировок и соревнований с участием студентов с инвалидностью и ОВЗ на федеральном уровне — во всех регионах нашей страны.
Официальную поддержку Фестивалю оказали Министерство просвещения, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры, Министерство транспорта и Министерство здравоохранения Российской Федерации, а также Сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования России (сеть РУМЦ).
От сети ресурсных центров роль координатора в организационном, методическом и экспертном сопровождении Фестиваля взяли на себя специалисты РУМЦ РГУ СоцТех под руководством Руслана Хакимова. Они разработали и утвердили официальное положение спортивного фестиваля, отвечали за все юридические и нормативно-правовые вопросы, контролировали ход проведения соревнований, сопровождали и консультировали студентов с инвалидностью и ОВЗ.
Участниками фестиваля стали свыше 200 студентов из 15 российских регионов (Москва, Ленобласть, Татарстан и др.). При этом 21 команда отечественных вузов участвовала в состязаниях по таким дисциплинам, как настольный теннис, бадминтон, бочча и пр.
Командный зачет в спортивной программе возглавили представители МТУСИ (первое место в армрестлинге, дартсе и настольном теннисе), ВятГУ (золото в эстафете на воде и бочче), ТюмГУ (праздновали победы в шахматах и бадминтоне).
Свыше 100 творческих коллективов и исполнителей приняли участие в музыкальном направлении фестиваля. В финальную часть жюри отобрало 10 команд. Соискатели представили творческие номера на Гала-концерте с участием известных исполнителей. На первую строчку экспертное жюри в конечном итоге поместило ансамбль незрячих музыкантов «НеЗаМи» (Казань), на вторую – москвича Артема Ключевского, на третью – Марину Бгажнокову, представляющую Нальчик.
По словам организаторов прошедшего фестиваля, проректора по молодежной политике РГУ СоцТех Татьяны Агейчевой, основное отличие фестиваля #ЗАОДНО от аналогичных мероприятий заключаются в том, что команды участников являются смешанными – в одном коллективе вместе работают студенты с ОВЗ и без них. Это не просто способствует развитию их талантов, но и создает условия для обеспечения равноправного общественного пространства.
Почетным гостем мероприятия стал Дмитрий Лигомина, который занимает должность руководителя департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты РФ. Чиновник обратился к участникам с приветственным словом, в котором особо подчеркнул усилия организаторов по созданию неповторимой атмосферы. Формирование по-настоящему инклюзивного пространства облегчается за счет такого рода форматов, которые скомбинированы с насыщенной творческой программой. Лигомина пообещал продолжить совершенствование подобных мероприятий, практиковать как можно более частое их проведение.
Закрытие фестиваля прошло при участии депутатов Госдумы РФ, представителей Минспорта, Росмолодежи и Минобрнауки РФ. По словам Ольги Петровой, занимающей должность замминистра науки и высшего образования РФ, прошедший фестиваль стал важным шагом на пути создания инклюзивного общества. Такие инициативы в дальнейшем могут рассчитывать на поддержку государства, подчеркнула чиновник.
Депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев особо подчеркнул смелость и одаренность студентов, которые попробовали свои силы в музыкальном направлении. Также парламентарий выразил благодарность членам жюри за их работу.
Участники и их наставники, а также организаторы фестиваля услышали слова благодарности от Натальи Егоровой, возглавляющей в Минспорте РФ отдел адаптивной физкультуры и спорта. Не забыла она и о главных болельщиках участников соревнований – их родителях. Также особо поблагодарила Егорова корпус волонтеров, без которых проведение мероприятия было бы весьма затруднительным.
Замруководителя Росмолодежи Денис Аширов отметил, что от каждого из участников исходила невероятная энергии. Они буквально заряжали собственным стремлением. Эти ребята являются будущим страны, поэтому их идеи и проекты будут непременно пользоваться поддержкой ведомства.
ФГБОУ ИВО «Российский государственный университет социальных технологий» (РГУ СоцТех) основан в 1990 году. Образовательная программа вуза адаптирована под обучение лиц с ОВЗ и без них, включая граждан России и других государств, выпускников колледжей и школ.