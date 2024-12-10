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Эксперт Василий Долиденок о тренде на подарки-впечатления

Общество
Эксперт Василий Долиденок о тренде на подарки-впечатления

Спрос на необычные сюрпризы и поздравления породил среди россиян проникший не только в сферу личных тренингов и коммуникаций, но и в сферу услуг социальный тренд на «баланс и эффективность». Все меньше восторгов вызывают подарки в виде банальных вещей, и все более популярными становятся сертификаты на впечатления. Именно они дают возможность сделать памятную дату полезным, ярким и незабываемым праздником для близких и друзей. О новых трендах в поздравлениях и преимуществах впечатлений в качестве подарка рассказал эксперт и генеральный директор компании «Море Эмоций» Василий Долиденок.

Несколько лет назад, когда стало понятно, что материальные вещи уже не доставляют особенной радости и быстро теряют ценность, люди стали обращать внимание на «впечатлительные» подарки. Как отметил Василий Долиденок, сейчас в России востребованы в качестве подарков экстремальные приключения, эксклюзивные мастер-классы и расслабляющие мероприятия.

По словам специалиста, индивидуальные мастер-классы пользуются огромным спросом. Отвлечься от рутины, попробовать что-то новое и получить впечатления на всю жизнь дают возможность сертификаты на урок танцев или живописи, кулинарный мастер-класс, обучение езде на лошади или игре на музыкальном инструменте.

Василий Долиденок советует выбрать в подарок экстремальное приключение, если родственник, друг или партнер любит испытывать адреналин. В этом случае можно подарить сертификат на катание на квадроциклах, прыжок с парашютом, полет на параплане или сплав по реке. Подобные события не только станут источником непередаваемых эмоций, но и зарядят на длительный период энергией.

Если человек занимается собственным здоровьем, заботится о своем теле, сертификаты на спа-процедуры станут идеальным подарком. Расслабиться и восстановить силы помогут обертывания, массаж, ароматерапия и многие другие процедуры.

Эксперт назвал в числе преимуществ «впечатляющих подарков» по сравнению с надоевшими ненужными вещами отсутствие банальности, популярность, универсальность и оригинальность. Он подчеркнул: подобные подарки положительно влияют на эмоциональное развитие человека и его развитие, позволяют получить новые навыки, знания и впечатления.

Фото: из открытых источников