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Ученая объяснила, почему кольцо разгрузит дорогу на въезде в Саратов

Общество
Ученая объяснила, почему кольцо разгрузит дорогу на въезде в Саратов

Сегодня, 6 декабря, в администрации Волжского района состоялось расширенное заседание общественного совета по реконструкции Славянской площади

Концепцией предусмотрено устройство транспортной развязки с кольцевым движением и расширением дорог до четырех полос, так как через площадь ежедневно проходит поток более 100 тысяч автомобилей.

В ходе заседани доцент кафедры «Транспортное строительство» института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ им. Ю.А. Гагарина Татьяна Осипова объяснила почему кольцо разгрузит дорогу в Саратов.

По ее словам, на простейшем пересечении 2-х дорог образуется 32 точки, в которых наиболее часто возникают ДТП. Кольцевая развязка позволяет исключить как минимум половину таких точек и повысит безопасность дорожного движения.

«Преимущества кольцевых пересечений подтверждаются действующими нормативными документами. В отраслевом дорожном документе «Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог», разработанном Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом, отмечается, что кольцевые пересечения автомобильных дорог характеризуются меньшей аварийностью, сокращением задержек и высокой пропускной способностью по сравнению с другими пересечениями в одном уровне», - поделилась мнением эксперт.