Защитница семейных ценностей из Энгельса Мария Моргунова отметила социальную ориентированность бюджета области  на 2025 год

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Сегодня на заседании Саратовской областной думы депутаты приняли региональный бюджет на ближайшие три года. Член общественного совета Энгельсского района, заместитель руководителя Национальной Родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Мария Моргунова поддержала главный финансовый документ региона."Бюджет на 2025 год, принятый сегодня на заседании Саратовской областной думы, носит социально ориентированный характер, несмотря на то, что принят в достаточно сложное время. Важно отметить, что правительство области постаралось найти дополнительные источники, чтобы не только закрыть все социальные обязательства, но и реализовывать программу развития. Например, будут сохранены региональные программы по ремонту соцучреждений. Как сегодня отметил губернатор Роман Бусаргин, за последние несколько лет они уже охватили около 500 детских садов, 300 школ, 200 спортзалов, 150 Домов культуры, 50 учреждений дополнительного образования, 100 школьных музеев. Соответственно, их число увеличится. А значит, большое количество жителей региона смогут воспользоваться качественной инфраструктурой. Для меня это главный вывод из нового бюджета на 2025 год", - отметила общественница.