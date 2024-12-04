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Студенты СПО посетили производство холодильного оборудования с ознакомительной экскурсией

Общество
Студенты СПО посетили производство холодильного оборудования с ознакомительной экскурсией


«Термекс Энерджи», компания, входящая в структуру корпорации «Термекс», помогает молодым талантам определиться с вектором дальнейшего карьерного развития и последующим трудоустройством.

С уходом многих европейских брендов с российского рынка промышленного холодильного оборудования, доля локальных производителей на нем начала расти. Если до 2022 года доля реализованного отечественного оборудования не превышала 15-16%, то в 2023 году этот показатель увеличился уже в два раза и составил 30%. С развитием российского производства растет и потребность в квалифицированных кадрах.

Один из самых быстрорастущих игроков рынка отечественных производителей промышленного холодильного оборудования, уже много лет является партнером чемпионатного движения по профессиональному мастерству в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования». Компания помогает в подготовке участников и предоставляет рабочие места талантливым студентам.

30 ноября студенты СПО, участники чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования», посетили производство с ознакомительной экскурсией. Главной целью визита студентов стало знакомство со спецификой профессии и изучение процессов производства. Среди сотрудников завода работают настоящие профессионалы, победители российских и международных конкурсов профмастерства.

«Посещение отраслевых предприятий является важным элементом практической подготовки студентов к будущей работе. Приходя к нам, они своими глазами видят работу наших специалистов, и могут проанализировать, какие компетенции им следует продолжать развивать, чтобы стать частью нашей команды» - говорит директор компании Михаил Мордовин.