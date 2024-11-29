В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»

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На базе Ивантеевского техникума агропромышленных технологий и управления прошёл 1-й Муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!». Форум был организован по инициативе Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Ивантеевского района, и посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Собравшихся поприветствовал глава Ивантеевского муниципального района Василий Вячеславович Басов. Он выразил слова благодарности организаторам форума, участникам пожелал удачи. Также со словами благодарности и поддержки выступил председатель Ивантеевского отделения Саратовской области Всероссийской общественной организации ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Расих Соббухович Ахметзянов.Форум в районе проходил впервые, при поддержке администрации Ивантеевского муниципального района, Ивантеевского техникума агропромышленных технологий и управления, Дома детского творчества, центральной районной библиотеки и других организаций. Со словами приветствий выступили участники СВО: Помогаев Сергей Николаевич из Ивантеевки и Челнаков Сергей Александрович из с. Хворостянка Самарской области. В работе Форума приняли участие не только учащиеся школ Ивантеевского района, но и гости из Самарской области – ребята из Хворостянского государственного техникума.Выступления участников форума состоялись на трёх площадках. Во время проведения форума помощь оказывали волонтёры из числа студентов техникума. Представленные на Форум работы отмечены Грамотами по самым различным номинациям.В ответном слове директор техникума Кузовенкова Ирина Николаевна поблагодарила всех участников, отметила слаженную работу команды техникума, и выразила надежду, что сегодняшний Форум станет ещё одной доброй традицией не только техникума, но и всего района.Завершился Форум песней «Храни Бог Россию», которую исполнил гость Форума – ветеран боевых действий на Северном Кавказе, кавалер ордена Мужества, участник СВО, атаман Самарского регионального отдела Союза казаков-воинов России и Зарубежья Сергей Челнаков.