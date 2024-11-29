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В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»

Общество
В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»

На базе Ивантеевского техникума агропромышленных технологий и управления прошёл 1-й Муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!». Форум был организован по инициативе Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Ивантеевского района, и посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»

Собравшихся поприветствовал глава Ивантеевского муниципального района Василий Вячеславович Басов. Он выразил слова благодарности организаторам форума, участникам пожелал удачи. Также со словами благодарности и поддержки выступил председатель Ивантеевского отделения Саратовской области Всероссийской общественной организации ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Расих Соббухович Ахметзянов.

В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»

Форум в районе проходил впервые, при поддержке администрации Ивантеевского муниципального района, Ивантеевского техникума агропромышленных технологий и управления, Дома детского творчества, центральной районной библиотеки и других организаций. Со словами приветствий выступили участники СВО: Помогаев Сергей Николаевич из Ивантеевки и Челнаков Сергей Александрович из с. Хворостянка Самарской области. В работе Форума приняли участие не только учащиеся школ Ивантеевского района, но и гости из Самарской области – ребята из Хворостянского государственного техникума.

В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»

Выступления участников форума состоялись на трёх площадках. Во время проведения форума помощь оказывали волонтёры из числа студентов техникума. Представленные на Форум работы отмечены Грамотами по самым различным номинациям.

В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»

В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»

В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»

В ответном слове директор техникума Кузовенкова Ирина Николаевна поблагодарила всех участников, отметила слаженную работу команды техникума, и выразила надежду, что сегодняшний Форум станет ещё одной доброй традицией не только техникума, но и всего района.
Завершился Форум песней «Храни Бог Россию», которую исполнил гость Форума – ветеран боевых действий на Северном Кавказе, кавалер ордена Мужества, участник СВО, атаман Самарского регионального отдела Союза казаков-воинов России и Зарубежья Сергей Челнаков.

В Ивантеевском техникуме прошел первый муниципальный форум «Я горжусь! Я за Россию!»