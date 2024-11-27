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Общественник позитивно оценил начатую губернатором работу по модернизации коммунальной инфраструктуры

Общество
Общественник позитивно оценил начатую губернатором работу по модернизации коммунальной инфраструктуры

Председатель комиссии по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политике Общественного совета при Саратовской областной Думе Петр Баранников прокомментировал итоги встречи главы региона Романа Бусаргина с вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Проблемы в ЖКХ объективно есть. Важно, что их решение находится в фокусе внимания руководства области. Как рядовой потребитель коммунальных услуг вижу, что губернатор Роман Бусаргин информирован обо всем, знает проблемные точки и настроен их последовательно решать, используя для этого все возможные инструменты.
И в этой связи особенно импонирует, что Роман Бусаргин не замалчивает о «болевых точках» области на федеральном уровне, а, напротив, ищет решения и финансовые возможности, что называется, наверху. Как это было, в частности, на встрече с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Уверен, что участие области в государственных программах и новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни» - о чем, в частности, шла речь на встрече – во многом поможет продолжить начатую главой региона большую работу по модернизации коммунальной инфраструктуры.