27 ноября 2024 СРЕДА
Новости
18:29 | 27 ноября
Общественник позитивно оценил начатую губернатором работу по модернизации коммунальной инфраструктуры
17:36 | 27 ноября
Гаражка МИФа в Саратове: 28 ноября-1 декабря
17:04 | 27 ноября
«Переговорка» в Тюмени — перспективы профессионального роста и карьеры для молодежи
17:02 | 27 ноября
Губернатор на федеральном уровне обсуждает развитие саратовского водоканала
15:23 | 27 ноября
Организация лекарственного обеспечения – на особом контроле губернатора
10:36 | 27 ноября
Саратовцы собрали в рамках акции «БумБатл» 27 тонн макулатуры
09:39 | 27 ноября
Слушателями «Университета третьего возраста» стали порядка 4 тысяч жителей региона
09:37 | 27 ноября
Команда АРХИWOOD взяла золото в Лиге Чемпионов Бизнеса по настольному теннису
14:00 | 26 ноября
Саратовские школьники написали сборник о Родине
13:00 | 26 ноября
Саратовские работодатели предлагают вакансии с заработной платой от 100 тысяч рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Гаражка МИФа в Саратове: 28 ноября-1 декабря

Общество / Культура
Саратов ждут книжные выходные: вновь на целых четыре дня в город возвращается
Гаражка, с четверга по воскресенье включительно: 28
ноября-1 декабря в центральной галерее ТРЦ «Триумф Молл», 1 этаж (ул. Зарубина, 167)
с 10:00 до 22:00.



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