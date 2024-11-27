Гаражка МИФа в Саратове: 28 ноября-1 декабря
Саратов ждут книжные выходные: вновь на целых четыре дня в город возвращается
Гаражка, с четверга по воскресенье включительно: 28
ноября-1 декабря в центральной галерее ТРЦ «Триумф Молл», 1 этаж (ул. Зарубина, 167)
с 10:00 до 22:00.
Для саратовцев приготовили новинки по культуре и искусству, психологии, бизнесу — приходите
присмотреть книжные подарки себе и близким. Будут пополнения в сериях «Мифы от и
до» и «Главное в истории», и конечно, издательство привезет классику в полюбившихся сериях —
«Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» — в оформлении от современных
российских иллюстраторов Selcha Uni, ALES, Чаки Чаки, Renibet, Антейку, Аны Награни,
Полины Граф, Djuney9, Marik, Cactusute и не только. Также вас ждут фэнтези, детективы и
романы от МИФ.Прозы, комиксы, книги для детей всех возрастов и подарочные издания.
Гаражка, с четверга по воскресенье включительно: 28
ноября-1 декабря в центральной галерее ТРЦ «Триумф Молл», 1 этаж (ул. Зарубина, 167)
с 10:00 до 22:00.
Для саратовцев приготовили новинки по культуре и искусству, психологии, бизнесу — приходите
присмотреть книжные подарки себе и близким. Будут пополнения в сериях «Мифы от и
до» и «Главное в истории», и конечно, издательство привезет классику в полюбившихся сериях —
«Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» — в оформлении от современных
российских иллюстраторов Selcha Uni, ALES, Чаки Чаки, Renibet, Антейку, Аны Награни,
Полины Граф, Djuney9, Marik, Cactusute и не только. Также вас ждут фэнтези, детективы и
романы от МИФ.Прозы, комиксы, книги для детей всех возрастов и подарочные издания.