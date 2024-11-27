Команда АРХИWOOD взяла золото в Лиге Чемпионов Бизнеса по настольному теннису

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Во втором туре командного чемпионата по настольному теннису Лиги Чемпионов Бизнеса победу одержала команда АРХИWOOD/HONKA. Тем самым спортсмены закрепили за собой звание чемпионов дивизиона. Финал состоялся 24 ноября 2024 года.Перед решающими матчами ситуация в группе была крайне напряженной: на звание чемпионов претендовали три команды: АРХИWOOD/HONKA, Норникель-Спутник и Мосбиржа. АРХИWOOD лидировал с минимальным преимуществом в одно и два очка соответственно.Все участники турнира показали отличную подготовку. Соперники АРХИWOOD пытались перехватить инициативу, но лидеры турнира доказали свое мастерство, продемонстрировав также стойкость и профессионализм.Капитан команды Александр Львовский, директор московского представительства компании «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИWOOD / HONKA), комментируя событие, отметил, что сборная компании выступила очень достойно. По его словам, подобные соревнования не только укрепляют командный дух, но и развивают такие важнейшие навыки, как умение адаптироваться к стрессовым ситуациям, быструю и точную реакцию, дисциплину.В декабре команде АРХИWOOD/HONKA предстоит выступить на соревнованиях Лиги Чемпионов Бизнеса, где спортсмены будут бороться в индивидуальном зачете.