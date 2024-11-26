"Я самый живой"

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Не так давно в одном из интервью писатель Ольга Ускова высказала парадоксальную, но очень важную мысль: "Наша земля опять смешалась с нашей кровью, и это рождает новые смыслы". Казалось бы, это совсем не то, что можно обсуждать с родителями, не так давно потерявшими на фронте единственного сына. Однако, вдруг обнаруживаешь, что эти смыслы они понимают, как никто другой. И становится неловко за свое малодушное и суетное: "А что же я им скажу, когда любые слова меркнут на фоне невосполнимой утраты или кажутся бессмысленным лепетом, ложью?". Хотя это, конечно, правда, ведь их горе неизбывно, его не разделить никаким пусть даже самым искренним сочувствием, не уменьшить словами соболезнований, оно навсегда принадлежит только им одним, также, как их сын, совсем еще мальчишка, навсегда теперь Сын Отечества.И ты стараешься самоустраниться из разговора, им не нужны вопросы. Эти простые хорошие люди полны такого высокого смирения перед своей долей, которое не описать и, которое всегда произрастает и из скромности, и из чувства собственного достоинства, и из какой-то особой внутренней силы. И вот ты узнаешь, какими тропами совсем молодой герой шел навстречу своей судьбе, как сам выбирал себе дорогу, был по-мальчишески настойчив, упрям, не слушал советов и хотел служить. В очередной раз убеждаешься, что характер – это и есть судьба, узнаешь, что означает "пятисотый" на языке воюющих на передовой, и что, оказывается, батюшки, православные священники, на фронте прыгают с парашютом вместе с десантниками, а тот, что причащал Семена Фадина перед последним боем, погиб вместе с вверенными ему воинами.Рядовой 237 десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии Семен Александрович Фадин погиб 10 октября 2023 года, выполняя боевое задание. Незадолго до гибели, разговаривая с отцом по телефону, сказал ему: "Я никогда не буду "пятисотым". (Так называют отказавшихся от выполнения боевого задания, по номеру пункта соответствующего приказа).Сильный и независимый характер Семен проявлял с раннего детства, справиться порой с ним было не просто. Как вспоминает мать, Татьяна Владимировна, своенравным мальчик был всегда, и она удивлялась, когда классный руководитель "трудного подростка" Светлана Владимировна Толмачева, сразу сумев найти подход к мальчику, говорила ей: "Вы совсем не знаете своего сына, он очень тонкий человек". В жизни Семена был еще один очень близкий и всегда понимавший его человек – это его старшая сестра Катя, которая трагически погибла в автокатастрофе, ценою соей жизни спасла грудного ребенка, свою крестницу, которая была у нее на руках. Семену тогда было 9. Мама, родив Семена, не могла долго наслаждаться материнством, сидя дома, вышла на работу, таковы были семейные обстоятельства. Катя в это время, как это нередко случается, маме помогала, мамину заботу Семе восполняла как могла, ухаживала, объясняла этот мир, когда мальчик немного подрос. Они много беседовали, доверяли друг другу, делились сокровенным, были по-настоящему близкими людьми.Когда Катя погибла, Семен тяжело переживал утрату, замкнулся в себе, даже уже спустя год на приемах в детской поликлинике на вопрос о возрасте продолжал отвечать: "9 лет". Тогда, став "старшим" при трагических обстоятельствах, бережно хранил память о сестре. Говорил, что ни с кем не может делиться тем, чем мог поделиться с нею, всегда находя поддержку, мудрый совет, безусловную любовь.Семья выстояла перед сильнейшим ударом, но, по словам Татьяны Владимировны, на характере Семена, трагедия сказалась, он стал более замкнутым, "колючим", и в подростковый период находить с ним общий язык было особенно сложно.То, насколько действительно дорога ему она, мама, Татьяна Владимировна узнала много позже, когда сын стал воином-десантником. Срочную службу Семен проходил во Пскове. Звонки и письма его тогда были полны нежности, благодарности и любви. Поздравительное видео Татьяне Владимировне ко дню рождения записывала вся рота, в которой служил Семен.Крепкая духовная связь с самым главным в жизни человеком, с которым они так похожи, теперь ощущалась по-настоящему и с особой силой. Наверное потому, что именно теперь он стал уже не просто своенравным парнем с сильным независимым характером, но и истинно взрослым человеком, способным ценить то, что ни чем не измерить. Приехав во Псков на присягу, родители увидели настоящего мужчину.Вспоминая сына, Татьяна Владимировна говорит: "Судьба как будто ходила за ним по пятам". Случай, который мог стать трагическим, отчасти, возможно тоже каким-то образом предвосхищавший будущее, произошел, когда Семену было 14. Именно тогда Семен, в сопровождении инструктора, впервые прыгнул с парашютом. Парашют не раскрылся. Благополучно приземлившись на аварийном, Семен услышал слова сопровождавшего: "Ну, поздравляю тебя со вторым днем рождения!". Семен тогда толком ничего не понял, не осознал, как близко была роковая опасность, не понял того, что возможно чудом уберегся от гибели и на вопрос о том, будет ли когда-нибудь еще прыгать с парашютом, ответил серьезно и не задумываясь: "Обязательно буду, – и помолчав добавил, - но не сегодня".Вышло так, что судьба всего лишь дала отсрочку на шесть лет.После школы Семен пошел было по стопам отца, окончив Железнодорожный техникум. Учился хорошо. На третьем курсе уже работал. Работу и учебу совмещал успешно. На работе ценили. Никто не знал, что мечту свою о небе Семен так и не оставил.Подписание контракта от родителей поначалу скрывал, сообщила им это девушка Семена. Узнав об этом, Татьяна Владимировна связалась с командиром части: "Вы понимаете, он у меня один, старшая дочь погибла!". Командир части ответил матери: "Я этого не знал. Но он мужчина, он принял самостоятельное решение, он совершил мужской поступок", – правда, пообещал Татьяне Владимировне не отпускать Семена от себя. Спустя какое-то время посоветовал Семену поехать поступать в Рязанское училище. Но Семен мечтал о летном. Отправился в Краснодарское высшее военное авиационное училище.Поступить не удалось, не прошел медкомиссию. Затем командир роты, помня о своем обещании, данном матери Семена, хотел отправить его в военную полицию. Но судьба продолжала вести его своей дорогой. По какой-то случайности, он опоздал на сутки с возвращением из отпуска, и в военную полицию не попал. "Книга человеческой жизни написана при нашем рождении, и что бы ты ни делал, ты идешь той дорогой, которая предначертана, и свершится то, что свершится, все чаще я прихожу к этому выводу, - говорит отец Семена Александр Юрьевич Фадин.Командир части оставил Семена на полигоне, но Семен не оставил свою мечту и продолжал писать рапорты. Писал всюду, дошел до генералитета, а в разговорах с отцом не уставал повторять: "Все мои ребята там, и я не могу здесь оставаться. Кто, если не мы?". И однажды его рапорт приняли.Своего Семен добился. Отправился к своим. С родителями не советовался, как уже говорилось, поставил перед фактом. Такой уж был у него характер. То, что называется патриотическим воспитанием, на самом деле, конечно, всегда идет из семьи. И, конечно, то, что действительно для этого нужно, не называется вслух, а передается по умолчанию, из поколения в поколение. Дед Александра Фадина в Великую Отечественную воевал в разведроте, был минёром на Втором Украинском фронте, командовал ротой, а разведка их роты непосредственно подчинялась командованию фронта. Начинал воевать Фадин еще при Халхин-Голе непосредственно под командованием Жукова.Родной дядя Фадина тоже в свое время служил в ВДВ.Александр Юрьевич вспоминает, что Семен был обычным мальчишкой, как многие, где-то безалаберным, мечущимся, ищущим идеалов не всегда там, где нужно, да и не настолько уж спортивным.Другим человеком он стал после срочной службы, когда попал в 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Это старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск. Кроме того, у всех десантников дух боевого братства особый. Девиз крылатой гвардии или, как их еще называют "крылатой пехоты», «никто кроме нас» всем известен. Военная специальность у Семена после службы в армии была "огнеметчик" и "радист".Боевую работу на СВО выполнял уже тот человек, про которого классный руководитель Семена когда-то говорила родителям: "Вы совсем не знаете своего сына!". Ответственный, мудрый не по годам, умеющий мыслить стратегически, безошибочно оценивать ситуацию и всегда готовый прийти на помощь, он в прямом смысле стал главным помощником своего командира, буквально правой рукой. Командир был контужен и очень сильно заикался. Все распоряжения, которые нужно было передавать по нескольким рациям сразу на несколько направлений фронта, командир писал Семену. А он, находясь с ним рядом, научился понимать его мгновенно и почти без слов, несмотря на юный возраст, отсутствие боевого опыта и военного образования.Погиб Семен в районе Работино. Пошел на передовую вместо "пятисотого".Через три дня после гибели сына Александру Фадину приснился сон, из тех, что приято называть вещими. Снился Семен, он был одет в форму, экипирован так, как будто отправлялся на задание. Отец позвал его за собой, мол, пора домой, сынок, а тот ответил, улыбаясь: "Пап! Ты поезжай без меня, а я со своими ребятами останусь". Вскоре родители узнали, что их сын ушел в небо навсегда.