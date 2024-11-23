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Молодых медиков поддержат увеличением соцвыплат

Общество
Молодых медиков поддержат увеличением соцвыплат




С 1 декабря врачи и медсёстры, работающие по профилю психиатрия, фтизиатрия, наркология, венерология, а также врачи, осуществляющие диспансерное наблюдение, начнут ежемесячно получать увеличенные социальные выплаты. Эти меры направлены на создание привлекательных условий труда и на привлечение новых и молодых кадров в медицину.

Например, медицинская сестра, оказывающая первичную помощь на полную ставку в населенном пункте с населением до 50 тысяч человек, вместо дополнительных 6,5 тысячи начнет получать 30 тысяч рублей.

«Достойная заработная плата для медицинских работников становится жизненно важным фактором, способствующим эффективной работе квалифицированных специалистов в районах. Это создаёт основания для улучшения качества оказания медицинской помощи, расширяя доступ к необходимым услугам для населения, особенно в условиях первичного звена и при диспансерном наблюдении. Такая мера простимулирует молодежь остаться работать на своей малой родине и развиваться в профессии», - рассказал главный врач Областного противотуберкулезного диспансера Владимир Островский.