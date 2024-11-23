На передовой глобальных изменений: «Вдохновители» на симпозиуме «Создавая будущее»

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На международном симпозиуме «Создавая будущее» автономная некоммерческая организация по продвижению проектов в сфере развития и поддержки молодежи «Вдохновители» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Общероссийского народного фронта совместно с АНО «Россия – страна возможностей» приняла участие в форсайт-сессии «Карта будущего» в рамках площадки «Конструкторское бюро».Проведение симпозиума инициировано первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.«Если мы сможем понять и прочувствовать себя и человека рядом с собой, то мы сможем изменить мир», – заявил Михаил Палей, сооснователь сообщества «Вдохновители».Более 50 представителей Всероссийского движения «Вдохновители» на протяжении 3-х дней работали над образом будущего нашей страны в 4-х сферах: «Человек», «Среда обитания», «Цивилизация» и «Многополярный мир». «Вдохновители» выступили на площадках в роли экспертов из разных сфер – от космоса и микромира до международных отношений и построения сообществ.Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству: «Важно, чтобы многополярность носила справедливый характер, объединяла, а не разъединяла народы перед лицом глобальных вызовов. А для этого нужны диалоговые площадки. Одной из тестируемых сейчас является БРИКС, где могла бы происходить эта координация подходов на равных с максимально возможным учетом озабоченностей большинства участников международного общения. Человечество в силах вернуть предсказуемый мир, если вновь научится поиску компромиссов, а не диктата».По итогам консилиума каждая рабочая группа предложила конкретные решения, которые представили Максиму Орешкину, заместителю Руководителя Администрации Президента РФ, курирующему вопросы экономики и транспорта.