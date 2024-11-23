23 ноября 2024 СУББОТА
Новости
22:29 | 22 ноября
На передовой глобальных изменений: «Вдохновители» на симпозиуме «Создавая будущее»
19:23 | 22 ноября
Ко Дню героев Отечества пройдет спортивный семейный фестиваль для участников СВО и их близких
12:43 | 22 ноября
В спортивных школах олимпийского резерва запланирован ремонт
12:00 | 22 ноября
В Саратовской области прошел День правовой помощи детям
11:25 | 22 ноября
Вдова Шнитке приветствовала юных музыкантов
09:00 | 22 ноября
Саратовская региональная общественная организация «Армянская община Саратовской области «Крунк» опубликовала официальный комментарий по ситуации в г.Балаково
18:30 | 21 ноября
Министр здравоохранения Владимир Дудаков пообщался с учащимися медико-биологических классов школ
16:38 | 21 ноября
«Болевые точки» в районах можно преодолеть с помощью региональных программ
16:00 | 21 ноября
Награжденный за отвагу боец стал курсантом училища в Саратове
15:00 | 21 ноября
Продукция саратовской компании получила сертификат «Сделано в России»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На передовой глобальных изменений: «Вдохновители» на симпозиуме «Создавая будущее»

Общество
На передовой глобальных изменений: «Вдохновители» на симпозиуме «Создавая будущее»


На международном симпозиуме «Создавая будущее» автономная некоммерческая организация по продвижению проектов в сфере развития и поддержки молодежи «Вдохновители» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Общероссийского народного фронта совместно с АНО «Россия – страна возможностей» приняла участие в форсайт-сессии «Карта будущего» в рамках площадки «Конструкторское бюро».

Проведение симпозиума инициировано первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

«Если мы сможем понять и прочувствовать себя и человека рядом с собой, то мы сможем изменить мир», – заявил Михаил Палей, сооснователь сообщества «Вдохновители».

Более 50 представителей Всероссийского движения «Вдохновители» на протяжении 3-х дней работали над образом будущего нашей страны в 4-х сферах: «Человек», «Среда обитания», «Цивилизация» и «Многополярный мир». «Вдохновители» выступили на площадках в роли экспертов из разных сфер – от космоса и микромира до международных отношений и построения сообществ.

Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству: «Важно, чтобы многополярность носила справедливый характер, объединяла, а не разъединяла народы перед лицом глобальных вызовов. А для этого нужны диалоговые площадки. Одной из тестируемых сейчас является БРИКС, где могла бы происходить эта координация подходов на равных с максимально возможным учетом озабоченностей большинства участников международного общения. Человечество в силах вернуть предсказуемый мир, если вновь научится поиску компромиссов, а не диктата».

По итогам консилиума каждая рабочая группа предложила конкретные решения, которые представили Максиму Орешкину, заместителю Руководителя Администрации Президента РФ, курирующему вопросы экономики и транспорта.