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По итогам конкурса на лучший вопрос к Экономическому диктанту Фонд Юрия Лужкова вручил награду

Общество
По итогам конкурса на лучший вопрос к Экономическому диктанту Фонд Юрия Лужкова вручил награду

Итоги общероссийских просветительских проектов Вольного экономического общества России подведены на девятом Всероссийском экономическом собрании. Мероприятие, организованное ВЭО России и посвященное профессиональному празднику «День экономиста» и основанию Вольного экономического общества России, прошло в Москве 11 ноября 2024 года. В рамках события награждены лауреаты конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2024». Один из призов учредил Фонд Юрия Лужкова, партнер просветительской акции ВЭО России «Всероссийский экономический диктант».

Работа Вольного экономического общества неразрывно связана с именем Юрия Михайловича Лужкова, внесшего существенный вклад в возрождение деятельности ВЭО и Международного союза экономистов. Политик подчеркивал, что в 90-х годах XX века «отечественная экономическая наука осталась брошенной». По его словам, «обязательным условием выхода из кризиса является поддержка государством экономической науки и отраслевой экономики».

На Всероссийском экономическом собрании участники обсудили тему «Российская экономика: от адаптации к лидерству». Делегатами конференции стали более 4000 участников из 72 регионов России и из зарубежных стран. В их числе были не только ведущие ученые, руководители экономических вузов РФ и эксперты, но и представители комитетов Госдумы РФ и Совета Федерации, министерств и ведомств, администраций субъектов РФ, молодежных организаций, предпринимательских общественных объединений, деловых кругов.

В преддверии Экономического диктанта-2024 в России среди учащихся 9–11 классов и студентов вузов по традиции был проведен конкурс «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2024». Наиболее интересные вопросы участников, победивших в конкурсе, были включены в перечень заданий Экономического диктанта. Фонд Юрия Лужкова вручил специальный приз самому юному победителю конкурса.
Награды лауреатам в рамках Всероссийского экономического собрания передал заместитель министра науки и высшего образования РФ, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. От имени Фонда Юрия Лужкова победителей поздравила председатель Совета Фонда Елена Батурина. Обладателем спецприза Фонда стала студентка Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов) Любовь Помошникова.

Елена Батурина поблагодарила всех участников конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2024» и пожелала начинающим экономистам успехов. Она также отметила, что Юрий Лужков уделял особое внимание поддержке просветительских проектов, становлению и развитию институтов экономического просвещения, а также всестороннему и практико-ориентированному обучению молодежи. Эту работу сегодня продолжает Фонд его имени, сохраняя наследие Юрия Михайловича и развивая его идеи. Именно поэтому Фонд Юрия Лужкова как партнер Экономического диктанта вносит свою лепту в поддержку подрастающих экономистов.

Фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова