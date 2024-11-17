Совет атаманов обозначил приоритеты деятельности казачьих обществ области

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Состоялось заседание Совета атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества. Мероприятие прошло на площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области в рамках исполнения Плана мероприятий по реализации в 2024-2026 годах Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года на территории Саратовской области.В мероприятии приняли участие атаманы и казаки станичных, городских и хуторских казачьих обществ области, а также представители областного Правительства, Управления Минюста России по Саратовской области, пункта отбора граждан на военную службу по контракту г. Саратова.Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов подвел промежуточные итоги деятельности казачьего общества в текущем году и поделился планами основных мероприятий на 2025 год.В рамках работы Совета обсуждены вопросы вступления казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ, участия казаков в специальной военной операции, оказания гуманитарной помощи военнослужащим, несения казаками государственной гражданской службы, деятельности Центров казачьей культуры, развития военно-патриотических и молодежных клубов области, а также реализации социальных проектов на территории региона.В завершении мероприятия до участников Совета был доведен приказ войскового атамана Константина Давитьяна о присвоении очередных чинов членам казачьих обществ Окружного казачьего общества области.