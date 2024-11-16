С бывшего подрядчика реконструкции театра оперы и балета удалось взыскать около 1 млрд рублей
Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В настоящий момент идет сложный юридический процесс передачи объекта на федеральный уровень. Это займет определенное время, поэтому первоочередная задача - обеспечить сохранность объекта культурного наследия до момента возобновления строительства. Все судебные разбирательства с бывшим подрядчиком реконструкции театра оперы и балета завершены. С него удалось взыскать около 1 млрд рублей.
В этом году выделили из областного бюджета средства на разработку проекта по консервации. Сейчас он проходит государственную экспертизу. После положительного заключения будет объявлен аукцион. Договор планируется заключить до конца декабря, чтобы с начала 2025 года приступить к проведению всех необходимых работ, включающих в себя закрытие контура здания, восстановление системы отопления и другие направления.
Подчеркну, что сейчас для обеспечения сохранности и безопасности строительная площадка находится под круглосуточной охраной»,- подчеркнул губернатор.
«В настоящий момент идет сложный юридический процесс передачи объекта на федеральный уровень. Это займет определенное время, поэтому первоочередная задача - обеспечить сохранность объекта культурного наследия до момента возобновления строительства. Все судебные разбирательства с бывшим подрядчиком реконструкции театра оперы и балета завершены. С него удалось взыскать около 1 млрд рублей.
В этом году выделили из областного бюджета средства на разработку проекта по консервации. Сейчас он проходит государственную экспертизу. После положительного заключения будет объявлен аукцион. Договор планируется заключить до конца декабря, чтобы с начала 2025 года приступить к проведению всех необходимых работ, включающих в себя закрытие контура здания, восстановление системы отопления и другие направления.
Подчеркну, что сейчас для обеспечения сохранности и безопасности строительная площадка находится под круглосуточной охраной»,- подчеркнул губернатор.