С бывшего подрядчика реконструкции театра оперы и балета удалось взыскать около 1 млрд рублей

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Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.«В настоящий момент идет сложный юридический процесс передачи объекта на федеральный уровень. Это займет определенное время, поэтому первоочередная задача - обеспечить сохранность объекта культурного наследия до момента возобновления строительства. Все судебные разбирательства с бывшим подрядчиком реконструкции театра оперы и балета завершены. С него удалось взыскать около 1 млрд рублей.В этом году выделили из областного бюджета средства на разработку проекта по консервации. Сейчас он проходит государственную экспертизу. После положительного заключения будет объявлен аукцион. Договор планируется заключить до конца декабря, чтобы с начала 2025 года приступить к проведению всех необходимых работ, включающих в себя закрытие контура здания, восстановление системы отопления и другие направления.Подчеркну, что сейчас для обеспечения сохранности и безопасности строительная площадка находится под круглосуточной охраной»,- подчеркнул губернатор.